Coronavirus, è allarme timori per i calzaturieri

L'EMERGENZA

FERMO È microscopico, eppure sta facendo tremare il mondo. Il coronavirus arrivato dalla Cina, oltre alla salute, rischia di mettere in crisi anche l'economia locale. Che nel Fermano significa ancora, in prevalenza, calzature. In tempi di globalizzazione e fittissimi scambi commerciali, l'epidemia partita dal colosso asiatico potrebbe far sentire i suoi effetti anche nella nostra provincia. In realtà, lo sta già facendo.

I colpiti

A farne le spese, per ora, sono le ditte che lavorano per la grandi firme. Il calo delle vendite, in Italia e in Cina, in tempo pure piuttosto ristretti potrebbe tradursi in un crollo delle produzioni. In termini di export, per il distretto calzaturiero, la Cina non ha mai fatto la differenza. Così, quella che finora era considerata una brutta notizia, adesso lo è un po' meno, visto che non ci si possono aspettano grosse flessioni laddove i numeri sono sempre stati risicati. Non bisogna però scordarsi che la terra del Dragone ha contribuito a fare la fortuna dei grossi marchi locali. «Bisogna distinguere tra consumatore finale e buyer», dice il presidente di Confindustria Fermo, Giampietro Melchiorri. «In termini di buyer prosegue , il mercato cinese non è mai stato predominante. È sempre stato un rapporto a senso unico, con noi che acquistiamo scarpe dalla Cina e loro che non fanno altrettanto da noi. Per i piccoli e medi imprenditori, la Cina è un mercato ancora all'orizzonte, prima dicevamo purtroppo, adesso dovremmo dire per fortuna».

Gli outlet

Diverso il discorso per il consumatore finale, cioè quello che compra in negozio o all'outlet. In questo caso fa sapere Melchiorri «ci potrebbe essere una flessione, anche se non siamo via della Spiga né via Condotti (le vie dello shopping di Milano e Roma, ndr), dove il calo si sta già registrando». Il problema riguarderebbe soprattutto le grandi firme e, a cascata, l'universo dei contoterzisti. Per il presidente degli industriali fermani, gli effetti non saranno immediati. Cominceranno a sentirsi tra una o due stagioni, quando, con le vendite ridotte, le richieste di nuove produzioni caleranno. L'onda lunga del coronavirus sull'economia fermana ha, quindi, due facce. Quella italiana, con i negozi che rischiano di rimanere sforniti di «acquirenti floridi» come quelli cinesi, e quella cinese, dove negozi e centri commerciali chiusi a tempo indeterminato minacciano di affossare le produzioni made in Fermano. Non solo. A patire gli effetti indiretti della nuova epidemia è anche chi importa dalla Cina.

Il futuro

«Potremmo avere spiega Melchiorri ripercussioni negative sia per quanto riguarda gli accessori sia per chi fa import-export, acquistando dalla Cina il prodotto finito. Ci sono produzioni completamente bloccate. Le fabbriche sono chiuse e non arriva niente. Già si parla di attese di due o tre mesi e gli ordini cominciano a essere cancellati. Gli imprenditori iniziano a essere preoccupati». Se il Micam, in programma a Milano dal 16 al 19 febbraio, almeno da questo punto di vista fa dormire sonni tranquilli («a differenza del Giappone, non sono mai stati fatti grossi affari con la Cina»), a spaventare è «la generale instabilità che si ripercuote sul sentimento della persona che compra, indipendentemente dalla nazionalità, e che gioca a nostro favore». E che si va a sommare a tutti i ben noti problemi che ormai da anni affliggono il comparto.

Francesca Pasquali

