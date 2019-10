CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Convenzione FaroUn buon risultato «La Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa che noi finalmente approviamo ha una portata enorme dal punto di vista simbolico e politico, per la forza dei contenuti capace di rovesciare un modello di sviluppo sbagliato e di mettere al centro dei processi di trasformazione la cultura come patrimonio collettivo, come diritto primario dell'uomo, come fattore di insieme che racchiude il portato del vissuto storico e antropologico delle nostre comunità. La cultura che promuove creatività, pluralismo,...