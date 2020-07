Consegnate sedie job per l'accesso in spiaggia ai disabili

SHSHSH

PORTO SANT'ELPIDIO «Oggi abbiamo fornito ai concessionari richiedenti le sedie Job al fine di permettere l'accesso alle stesse ai nostri concittadini e turisti disabili in quanto per quest'assessorato - dice il Vicesindaco Stacchietti - , e per il collega di giunta Piermartiri, quanto realizzato è soprattutto la dimostrazione di una sensibilità culturale e di vicinanza ai bisogni della città che questa amministrazione ha dimostrato in passato e continua a portare avanti in ogni sua progettualità».

Si è conclusa la manifestazione di interesse che ha assegnato ai balneari Papillon Holiday Polpette e Pampero beach Sudomagodo e Tropical tali presidi ed inoltre si è convenuto con i titolari delle concessioni Papillon Zio Pesce di attrezzare anche la spiaggia pubblica a loro limitrofa al fine di garantire l'accessibilità al mare anche su aree pubbliche. «Il lockdown e il periodo di emergenza - commenta l'assessore Piermartiri - non ci hanno impedito di portare a termine quanto prestabilito. Grazie ad un finanziamento regionale e ad una nostra compartecipazione, siamo stati in grado di acquistare n. 8 sedie job».

