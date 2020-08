Confabitare: «Forum con i politici, ecco le richieste»

L'ASSOCIAZIONE

FERMO La campagna elettorale, a dispetto dell'iniziale assenza di certezza sulla data del voto, è iniziata molti mesi addietro, almeno per alcuni candidati. In questi giorni si intensificano gli incontri con le associazioni di categoria anche in vista del deposito delle liste, in programma per la fine di questa settimana. Incontri, dunque, e anche proposte.

Ma si tramuteranno mai in provvedimenti di legge? Cambierà qualcosa? Nei giorni scorsi l'associazione Confabitare ha annunciato di volere, in questa tornata elettorale, infrangere una regola che l'ha sempre vista non dare indicazioni di voto. «Questa volta - si legge in una nota inviata da Renzo Paccapelo, presidente provinciale dell'associazione - è diverso! Nei prossimi mesi il nostro Paese e le Marche con esso potrebbero affrontare una delle emergenze più gravi mai ipotizzate. Una emergenza in primo luogo economica, ma anche sociale con riflessi pesanti sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini».

In questo quadro Confabitare ha in animo di organizzare per il prossimo 5 settembre un forum con tutti i candidati, «ma oggi - riprende Paccapelo - avanza già alcune proposte irrinunciabili in quanto a presenza nei programmi elettorali dei candidati al Consiglio regionale delle Marche. In sintesi e in ordine di priorità riteniamo non più negoziabili alcuni provvedimenti a favore dei cittadini, il 78% di essi sono peraltro proprietari di immobili: 1) Cancellazione del Consorzio unico di Bonifica regionale; 2) Ripresa dell'iniziativa di Confabitare per ampliare il numero dei Comuni ad alta densità abitativa-Ata; 3) Sicurezza delle città e dei quartieri più a rischio secondo un protocollo unico regionale; 4) Zero consumo di suolo, progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente; 5) Riduzione delle addizionali regionali».

Questi saranno gli argomenti di confronto del forum tra i candidati e «solo chi saprà dare concretezza, tempi e modalità di esecuzione dei relativi provvedimenti normativi potrà contare sul nostro voto. Nulla - la conclusione di Paccapelo - sarà più come prima».

