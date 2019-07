Concerto di Jova Nel mirino i ticket per i più piccoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO L'evento dell'estate fermana è rappresentato dal concerto di Jovanotti in programma il 3 agosto. Ma il tour continua a far discutere. Dopo le polemiche degli ambientalisti sulla scelta dei siti (ad esempio a Casabianca di Fermo c'è l'area di nidificazione dell'uccello fratino), a pochi giorni dal debutto (sabato prossimo a Lignano Sabbiadoro), Lorenzo Cherubini deve affrontare anche la rabbia di alcuni genitori. Al centro del caso, la petizione su Change.org sulla poca accuratezza nelle informazioni su come far entrare...