Con Terra di Nessuno il teatro si segue in auto

L'INIZIATIVA

FERMO Un progetto originale, un'idea di teatro interessante e coinvolgente. E' Terra di Nessuno, spettacolo itinerante in auto nel territorio del Comune di Fermo ispirato all'Odissea di Omero, ideato e diretto da Gabriele Claretti, partito ieri e in programma anche oggi e domani.

Il cartellone

Spettacolo che si inserisce nel cartellone di ben 38 appuntamenti in 18 siti della regione per una proposta che spazia dalle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti made in Marche. il teatro che esce dal teatro per incontrare il territorio e restituirgli, attraverso quest'azione culturale, una nuova vita. «Un progetto che abbiamo sposato perché avvincente e nuovo per il nostro territorio le parole dell'assessore alla Cultura Micol Lanzidei - , con una lettura di questo capolavoro della letteratura classica che potrà coinvolgere più persone, proprio perché reso con una modalità che sarà alla portata di tutti». L'itinerario dello spettacolo è diviso in 6 stazioni. Gli attori, lo staff tecnico, e gli spettatori compiono questo viaggio di 30 chilometri all'interno del territorio del Comune di Fermo a bordo delle loro auto sostando nell'area scenica riservata per la durata della rappresentazione prevista per quel determinato luogo. Itinerario che ha inizio dal parcheggio del Bosco del Cugnolo a Torre di Palme. Si tratta di uno spettacolo ideato e diretto da Gabriele Claretti con Mirco Abbruzzetti, Fabio Bacaloni, Elena Cupidio, Elena Fioretti, Rosetta Martellini, Fabrizio Pagliaretta, Simona Ripari Gian Paolo Valentini. E' necessario assicurarsi che almeno una persona all'interno del veicolo disponga di WhatsApp sul cellulare e possa utilizzarla per tutta la durata dello spettacolo, poiché tramite questa app è condivisa con gli spettatori la posizione delle varie stazioni e ulteriori brani da ascoltare durante gli spostamenti.

I numeri

Il numero massimo di auto ammesse per ogni replica è fissato a 25. Il prezzo del biglietto è di 20 (da intendersi per ogni singolo passeggero). Lo spettacolo ha una durata stimata di 5 ore circa, inizia alle 18 e finisce indicativamente alle 22,45. Lo spettacolo è a prevendita obbligatoria fino alle ore 12 del giorno di rappresentazione.

Veronica Bucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA