«Con le bellezze del Fermano si supera la crisi»

IL MESSAGGIO

FERMO «La vostra presenza nella nostra terra è gioia e dono allo stesso tempo» scrive l'arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio, rivolgendosi ai turisti che sono e saranno nel Fermano. «Il tempo delle ferie e del riposo è veramente un dono necessario a rigenerare lo spirito e il corpo» prosegue. Un dono fatto anche di bellezza, quello della natura, storia, tradizioni, cultura, operosità e ospitalità della gente. Si scoprirà quindi il «buono, certamente quello della gastronomia locale condita con i caratteri genuini delle persone, caratteri che attendono di essere condivisi per creare ricchezza reciproca». La bellezza, quindi, che permette di ritrovare il buono e il vero della nostra esistenza, «e salvarci dalle fatiche che compiamo ogni giorno» dice l'arcivescovo. Le sue parole sono rivolte anche a chi lavora nel mondo del turismo, chi accoglie e chi si adopera per far funzionare il settore. Ha incontrato molti addetti, e l'arcivescovo Pennacchio, nel notare il sentimento condiviso di angoscia e impotenza per il periodo vissuto, rileva anche «molteplici segni di speranza nell'ingegno, nella cura, nella vicinanza, nella compagnia, nell'amicizia, nel coraggio e nell'entusiasmo che hanno trovato tantissimi interpreti di una solidarietà profonda». Il senso è quello che le difficoltà non si superano da soli, ma in compagnia, per ridare slancio alla vita e all'operare quotidiani. «Bisogna però evitare di cadere nelle tentazioni di essere individualisti, e quindi guardare solo al proprio interesse, e quella di spremere ogni occasione e persona per seguire il principio della crescita ad ogni costo». La soluzione, o «antidoto» come la definisce monsignor Pennacchio, è quella di ricordare come nel territorio la storia antica e recente insegna che con la bellezza si può superare ogni momento di crisi.

c. m.

