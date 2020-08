Con la Notte della luce antidoto alla pandemia

LA TRADIZIONE

FERMO Non perde fascino la Cavalcata dell'Assunta. Nonostante il Palio che oggi non si correrà e il programma quasi azzerato. La tradizione va proseguita, s'era detto, per quanto possibile. Così è stato. L'unico evento di questa edizione che difficilmente sarà dimenticata c'è stato ieri sera. Due i momenti principali di quella che è stata rinominata La notte della luce. Il primo davanti alla chiesa di San Francesco, con la consegna da parte del Podestà (il sindaco Paolo Calcinaro) del cero devozionale alla Confraternita. Il secondo sul sagrato del Duomo, scenario della consegna dei doni e dell'investitura dei nuovi priori (Luigi Volpi per Fiorenza e Federico Alesiani per Campiglione). Ridotto all'osso il cerimoniale, come il numero dei partecipanti.

I vincoli

Le regole anti-contagio di più non hanno permesso. Lungo il percorso, per spostarsi da un punto all'altro del centro, i contradaioli hanno dato una mano a far mantenere al pubblico le distanze di sicurezza. Una serata suggestiva, con la luce a fare da filo conduttore. «Un segno di speranza, in onore della Vergine. Una scia luminosa che spacca le tenebre e attraversa la città», avevano annunciato i vicepresidenti della Cavalcata, Andrea Monteriù e Orlando Ramini. E, per una sera, Fermo ha riassaporato il gusto di un'estate normale. Grazie ai figuranti con indosso abiti bellissimi, ma difficili da portare con il caldo che non dà tregua. Alle dame affacciate alle finestre dei palazzi nobiliari. All'atmosfera non più carica dell'attesa che avrebbe portato al Palio del giorno dopo, ma di felicità e commozione per un evento che si ripete da 39 anni e che quest'anno ha rischiato fino all'ultimo di saltare. L'hanno apprezzato gli affezionati della rievocazione, i contradaioli che non hanno potuto partecipare ma che è come se l'avessero fatto e i turisti che hanno visto per la prima volta questo scampolo di Cavalcata. Ad accogliere i figuranti, il suono delle campane e l'arcivescovo Rocco Pennacchio, che stamattina, alle 11.30 in cattedrale, officerà la messa in onore Maria Santissima Assunta in Cielo. «La pandemia dice Pennacchio ha colto il mondo impreparato, quindi anche noi. Parlando dell'aspetto ecclesiale, la debolezza maggiore è stato il non prendere atto che non era possibile più vivere le normali situazioni ordinarie se non in modo straordinario. La realtà continuerà a richiederci il rispetto leale delle regole imposte dallo Stato, il non ritenerci come chiesa al di sopra o al di fuori della legge».

I timori

Sotto quarantena, l'arcivescovo aveva chiesto di temporeggiare sulla ripresa delle messe. «Le tradizioni storiche, le rievocazioni e i festeggiamenti religiosi prosegue possono ancora rappresentare momenti importanti e feconde occasioni di annuncio e di condivisione della fede. Non è, però, la pedissequa ripetizione delle ritualità ad assicurare la trasmissione di un credere cristiano e un'appartenenza alla chiesa». Parla per esempi, Pennacchio. «Se per un anno come questo spiega non è possibile celebrare i riti come si è sempre fatto, non si deve fare una tragedia, né deve intendersi oltraggiata la fede o la tradizione della festa. La situazione attuale chiede di riflettere sulla prudenza, sul rispetto della vita umana, sull'attenzione all'altro, che vengono prima di tutto».

fr. pas.

