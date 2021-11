Con l'Open day visite gratuite ai mille tesori della cultura

FERMO In occasione della riapertura della Pinacoteca, il Comune ha organizzato per oggi un Open day, ovvero la possibilità di poter visitare e ammirare per tutto il giorno, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, i tesori di arte e cultura custoditi a Palazzo dei Priori in piazza del Popolo, con ingresso gratuito per i residenti. «Con l'occasione della riapertura della Pinacoteca, vogliamo condividere questa bellissima emozione le parole del sindaco Paolo Calcinaro - invitando la cittadinanza ad essere presente ed essere così ambasciatrice della bellezza di Fermo, avendo così modo di poter ammirare i tesori di tutto il Palazzo dei Priori e quelli della Pinacoteca che tornano nella pubblica disponibilità dopo il periodo di chiusura». «Poter tornare in contatto con le opere d'arte, con la bellezza di un Museo fa pensare a quanto la cultura sia importante ha detto l'assessore alle Politiche Culturali Micol Lanzidei - ai respiri di vita che essa rappresenta per tutti noi e per una comunità cittadina che può contare su un polo, come quello di Palazzo dei Priori, che sarà visitabile con l'Open day e la gratuità per i residenti». Si potrà spaziare, nella visita, dalla Sala del Mappamondo che contiene il più antico fondo della Biblioteca Comunale, nella quale è ospitato il globo terracqueo eseguito nel 1713 dall'abate fabrianese Amanzio Moroncelli alla Pinacoteca, che riapre dopo la chiusura imposta dal sisma del 2016. Al suo interno opere fra cui la nota e importante Adorazione dei Pastori di Rubens. Info: 0734 217140 - museidifermo@comune.fermo.it.

