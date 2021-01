«Con il sughero anche i vestiti»

LA STRATEGIA

FERMO «Siamo abituati a cambiare direzione e ad adeguarci al mercato. La pandemia ci ha trovato pronti e, per il momento, ci ha solo sfiorato». Lo afferma Gloria Capriotti, titolare e responsabile ricerca e sviluppo di Sace Components, azienda fondata oltre 40 anni fa da suo padre Gino e specializzata nella lavorazione del sughero. La materia prima viene acquistata da Sardegna, Portogallo e, in misura minore, dall'Algeria. Poi viene lavorata, trasformata e rivenduta.

Il passato

Anni fa i clienti erano tutti nell'ambito della calzatura, poi col passare degli anni, l'impresa si è evoluta e ha cominciato a sfruttare le sue competenze per creare materiali utilizzabili in diversi settori, come moda, edilizia, nautica e arredamento. «A breve si arriverà anche a un vestito in sughero che sia comodamente indossabile» giura Gloria. L'azienda si occupa anche del legno in ambito fashion e coglie le varie opportunità che si presentano sul mercato. Una caratteristica che è tornata utile in tempo di Covid. «Durante la pandemia abbiamo deciso di annullare la partecipazione alle fiere di settore e abbiamo tenuto in stand by alcuni progetti che sarebbero dovuti partire» afferma Gloria che prosegue: «I clienti del fashion non hanno annullato gli ordini ma li hanno o ridotti (in misura non rilevante) o hanno prorogato le consegne».

Il settore

Capriotti ricorda anche che si è verifivato «un sorprendente exploit della nautica, mentre nell'edilizia abbiamo inviato molti preventivi ma i clienti stanno temporeggiando per poter capire bene l'applicazione del Superbonus 110%. Anche dall'arredamento abbiamo avuto diverse richieste e abbiamo capito che possiamo puntarci di più». Gli stimoli e le domande che arrivano dalla clientela hanno un fil rouge comune: sostenibilità. «Siamo costantemente impegnati nello studio di prodotti nuovi e in questo periodo devono essere i più naturali possibili. D'altronde è nella filosofia del sughero, materiale naturale per eccellenza. Stiamo studiando materiali biodegradabili e meno nocivi per l'ambiente. Ad esempio sughero abbinato ad una resina naturale per l'arredamento o alla calce naturale per l'edilizia» afferma Gloria Capriotti.

Il fashion

Per la moda, l'azienda fermana ha rilanciato il CorkSkin, materiale alternativo alla pelle, che pone fine al limite della rigidità del sughero nelle applicazioni di prodotti moda come calzature, borse e altro. Della stessa famiglia fa parte anche il CorkWash, prodotto ottenuto con l'accoppiamento tra sughero e una tela di cotone. «Alcune soluzioni pensate per la nautica, ad esempio, sono state poi utilizzate anche nell'edilizia. Oppure dall'arredamento alla moda. E questo è molto stimolante oltre che proficuo per l'azienda» conclude Gloria.

Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA