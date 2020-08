Cominciati i test sierologici al personale delle scuole

LA PREVENZIONE

FERMO Preoccupa la riapertura delle scuole. A due settimane dal ritorno in classe, il saliscendi dei contagi non fa dormire sonni tranquilli. Nel Fermano, sono cominciati i test sierologici fast al personale scolastico. In tutto, dovranno essere controllate circa mille persone, tra insegnanti e Ata. Al momento non si hanno notizie di contagi. Due positività sono state, invece, accertate in altre zone della regione. Si tratta di due insegnanti, uno dell'Ascolano e uno del Pesarese. I test, che andranno avanti finché tutto il personale non sarà stato mappato, vengono effettuati dai medici di base (quelli che hanno dato la disponibilità) o nei punti prelievo di Fermo e Montegiorgio. In caso di esito positivo, la persona viene sottoposta a tampone. A tenere banco c'è anche la questione del personale scolastico fragile, cioè affetto da gravi patologie, che ha chiesto di restare a casa. A Fermo, all'Isc Fracassetti, sono una decina. Sono stati visitati dal medico del lavoro e, accertate le condizioni di salute, esonerati. Numeri simili alla Da Vinci-Ungaretti dove, però, le visite non sono state ancora effettuate. Un problema in più per le scuole della provincia che, già in difficoltà tra spazi da recuperare e orari da incastrare, adesso rischiano anche di ritrovarsi a corto di personale.

