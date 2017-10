Come digitalizzare con i social network

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SEMINARIOFERMO Social Network, il tuo asso nella manica. Questo il tema del seminario legato al progetto Eccellenze in Digitale promosso dalla Camera di Commercio presenti i digitalizzatori e titolari di aziende del fermano. Paolo Roganti, specializzato in Digital Advertising, ha spiegato l'introduzione ai social network, come costruire la strategia giusta per il tuo business, come impostare il piano editoriale. Il presidente Graziano Di Battista ha ricordato l'impegno dell' Ente per diffondere «La cultura dell'innovazione, attraverso le...