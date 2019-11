Collegato ai camping con la pista ciclabile di Marina Palmense

LA STRUTTURA

PORTO SAN GIORGIO Il porto si trova tra la zona sud di Porto San Giorgio e quella nord di Fermo (Marina Palmense). Due città, che dopo anni di discussioni e di confronti, dopo anni di lunghe attese, saranno presto unite dal costruendo ponte ciclopedonale sul fiume Ete. Importante, ovviamente, per la zona dei camping, da cui potranno andare e venire i turisti in bicicletta. Importante, certamente, per la zona sud commerciale che dopo essersi sviluppata cerca rilancio. Importante, senza ombra di dubbio, anche per il porto, così come verrà completato in futuro. La realizzazione ora è passata nella sede della ditta, che sta costruendo le campate. Fino a questo momento sono state realizzate ed effettuate le prove di carico. Sia sulla sponda sud del fiume Ete, in territorio di Fermo, sia su quella nord, dal lato sangiorgese. Quando sarà completo, il ponte avrà un ruolo strategico. Soprattutto visto il progetto di mobilità dolce e pedonalizzazione previsto all'interno della futura risistemazione della struttura portuale. Turisti da mare, da terra, dall'interno potranno muoversi in piena libertà. Senza dover per forza rimanere imbottigliati nel traffico, e prendere l'auto per vivere la zona sud di Porto San Giorgio e quella di Marina Palmense. Su quest'opera hanno puntato molto entrambe le città, che hanno partecipato insieme al bando di finanziamento europeo in regione, che l'hanno cofinanziata in parti uguali. Il ponte collegherà, come detto, Marina Palmense a Porto San Giorgio e, quanto a mobilità dolce, si allaccerà ai primi due tratti di pista ciclabile previsti dal progetto. Quelli che in futuro permetteranno dal porto di raggiungere i camping e quelli che dal porto permetteranno di percorrere un chilometro verso nord sul lungomare sangiorgese. E vedere, magari fermandosi, la futura nuova struttura portuale. Questa infrastruttura stradale, già ricoprirà un ruolo importante per le due città. E quando il porto sarà realizzato, potrà essere davvero utile per tutto il Fermano.

