Code, traffico in tilt e incidenti il rondò non può più attendere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA FERMO «Vigileremo che la rotatoria si faccia. E in tempi brevi». Non sono disposti ad aspettare oltre i promotori del comitato per la rotonda all'incrocio tra la Provinciale Paludi e la Statale 16. Hanno accolto con soddisfazione la notizia che sarà la Regione a realizzare l'opera. Ma, memori dei vari progetti annunciati e mai realizzati, promettono fiato sul collo alle istituzioni. La situazione all'incrocio è nota a tutti da tempo. Code interminabili, traffico in tilt e numerosi incidenti. Con l'apertura del casello...