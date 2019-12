Code e disagi, Statale nel caos

L'EMERGENZA

FERMO I semafori lampeggianti non sono bastati a evitare il caos. Quello di ieri, sulla Statale, è stato un sabato da incubo. Fin dal mattino, lunghe code hanno scandito la seconda giornata dell'esodo natalizio. Il peggio, però, è arrivato con il pomeriggio. Quando, a quelli che, esasperati dai rallentamenti in A14, si sono riversati sull'Adriatica, si sono aggiunti i locali. Stuoli di automobilisti inferociti che, non sapendo più con chi prendersela, hanno sfogato rabbia e frustrazione tra strombazzate di clacson e imprecazioni. Anche la corsa allo shopping di Natale è stata rallentata dalle file chilometriche. Ed è proprio il commercio a risentire in negativo del traffico in tilt.

I timori

Gli esercenti lamentano pesanti cali nelle vendite. Proprio quando speravano di risollevare le sorti di un'annata avara di incassi. Da settimane, i negozi lungo la Statale guardano impotenti le auto incolonnate. Del resto, la gente alle prese con gli ultimi regali, se può, si guarda bene dal buttarsi nella mischia stradale. Preferisce i centri commerciali, lontani dal caos della Statale, pieni di luci e con distese di allettanti parcheggi a disposizione.

Le conseguenze

Ma a risentire dei rallentamenti è anche il turismo, con parecchie strutture ricettive in difficoltà, a differenza dell'anno scorso. Terrorizzati dall'idea di passare ore e ore incolonnati, i turisti del Natale si sono tenuti alla larga dal Fermano. Prima di muoversi, si sono informati sul traffico. Hanno fatto due conti e, alla fine, più d'uno ha cambiato destinazione. Anche qui, quanto le ricadute saranno state negative lo si capirà a feste finite. Mala parata pure sul fronte inquinamento. I mezzi incolonnati rendono l'aria irrespirabile. Chi vive e lavora lungo l'Adriatica sa di che si parla. E il peggio potrebbe non essere ancora arrivato. Anche per oggi è attesa un'altra giornata di passione e sarà così almeno fino a fine martedì. Nel marasma generale, scoppiano anche le vie interne. Sia ieri che venerdì sul lungomare di Porto San Giorgio si sono vissuti momenti critici. Una situazione, per la verità, prevista già da settimane, ma non abbastanza grave da far scattare il piano d'emergenza della Prefettura. Per ora, sulla Statale si procede a semafori lampeggianti. Gli incroci principali sono presidiati dai vigili urbani. Se le cose dovessero precipitare, scenderà in campo la Protezione civile che avrà l'arduo compito di alleviare i disagi degli automobilisti in coda.

I punti

Per quanto riguarda i tratti a rischio i problemi maggiori si sono verificati ieri sulla strettoia in centro a Porto San Giorgio, in prossimità di Pedaso e, nell'Ascolano, a Cupra Marittima e all'imbocco di San Benedetto. Penalizzato in particolare il traffico diretto verso sud legato a quello dell'esodo di Natale verso il Meridione iniziato in anticipo approfittando del lungo ponte pre-natalizio.

Francesca Pasquali

