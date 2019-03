Coalizioni e prove di alleanze con le Europee il test decisivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CANDIDATURE FERMO Due competizioni in una, da un lato tanti enti locali in cui si rinnovano i Consigli comunali, dall'altro la sfida delle elezioni europee, un crocevia decisivo per tutte le forze politiche. Si avvicina il 26 maggio e per tutti i partiti quella data rappresenterà un banco di prova importante. Oltre ad alleanze per riconquistare o mantenere i vari municipi, è in queste settimane che si compongono le liste per chi rappresenterà l'Italia al Parlamento europeo e non è da escludere che qualche nome marchigiano figuri tra i...