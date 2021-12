Cna, tre fermani in direzione «Una spinta per l'economia»

L'ASSOCIAZIONE

FERMO Ripartire. Insieme. Si è chiusa alla fine della scorsa settimana a Roma la stagione assembleare della Cna, che ha visto l'elezione di Dario Costantini: l'imprenditore piacentino, 46 anni, è il nuovo presidente nazionale per il quadriennio 2021-2025, e succede a Daniele Vaccarino, al vertice dell'associazione di categoria per due mandati.

«Si conclude il rinnovo degli organismi dirigenti della nostra associazione dice Alessandro Migliore, direttore generale della Cna di Fermo a Costantini, che abbiamo avuto modo di conoscere negli anni per la condivisione di progetti sul territorio, il nostro augurio di buon lavoro. Congratulazioni e auguri anche agli imprenditori del Fermano che faranno parte della direzione nazionale: si tratta di Paolo Silenzi, Emiliano Tomassini e Perlita Vallasciani». «L'assemblea nazionale riferisce a sua volta lo stesso Tomassimi, che è presidente della Cna a Fermo rappresenta un momento davvero fondamentale, sia per rinnovare lo spirito associativo che per confrontarsi con la politica, come fatto a Roma con i ministri Orlando e Giorgetti. Da loro il riconoscimento alla Cna di essere sempre presenti ai tavoli di lavoro con le idee ben chiare. Ed è questo il tratto che ci contraddistingue: segnalare problematiche e proporre soluzioni, sempre».

All'appuntamento romano oltre a Tomassini e Migliore erano presenti anche il responsabile sindacale Andrea Caranfa, Andrea Laudadio, i componenti della presidenza territoriale Loris Antolini e Leonardo Stortoni, Perlita Vallasciani, presidente di Cna Estetica nazionale e membro storico della presidenza territoriale, il presidente di Cna Marche Paolo Silenzi e quello della Camera di Commercio Marche e vicepresidente della Cna nazionale Gino Sabatini.

