Clima più disteso da Bagni Anna, a Casabianca di Fermo. Già dalla scorsa estate, lo chalet aveva ridotto le serate musicali. Quest'anno l'idea era di ricominciare, ma per adesso si temporeggia. «Il rinvio non ci ha toccato più di tanto dice Matteo Pasquali , ma, con mio grande dispiacere, noto che la movida si concentra a nord e a sud di Lido di Fermo e salta la fascia di mezzo, dove siamo noi. Perciò, stiamo cercando di ringiovanire un po' il nostro target, sia a livello di spiaggia sia di eventi, se ce li lasceranno fare. Sappiamo che sarà una stagione un po' particolare, ma ce la mettiamo tutta».

Le attese

E stasera, ballo o non ballo, si ricomincia. La movida, che nei primi weekend dalla fine dell'isolamento non ha proprio mostrato la sua faccia migliore, torna in scena. Oggi e domani, il lungomare di Porto San Giorgio (dalle 9 alle 20 tra via Maddalena di Canossa e via Trieste, fino all'una del giorno dopo tra via Polo e via Veneto) e quello di Lido di Fermo (dalle 15 alle 19.30 tra l'incrocio con via Uso di Mare e l'incrocio con via Alberti) saranno chiusi al traffico.

L'attenzione

Ma gli occhi sono tutti puntati sulla notte, quando la costa tornerà a essere presa d'assalto da giovani e giovanissimi. Alle forze dell'ordine il compito di vigilare sul rispetto delle nuove regole, soprattutto dopo i bagordi di sabato scorso, quando un gruppetto di ragazzini ubriachi se le sono date di santa ragione. I problemi maggiori si sono verificati sul lungomare di Porto San Giorgio anche se osservato speciale è anche il centro di Porto Sant'Elpidio, in particolare via Battisti, piena di locali molto gettonati dai giovani.

