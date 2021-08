Classi anti-Covid in ritardo C'è incertezza sulle risorse

LA RIPARTENZA

FERMO Sarà una settimana decisiva, quella entrante, per gli interventi volti a garantire la scuola in presenza e in sicurezza ai tempi del Covid. Bisognerà attendere gli incontri, conoscere i finanziamenti che, tramite la Regione, arriveranno dal Governo. Qualcuno ha già iniziato a fare qualcosa, altri aspettano di finire le ricognizioni e capire come, dove e in che tempi intervenire. A poco più di una settimana dall'inizio del nuovo anno scolastico, ventilazioni meccaniche o altri lavori per la sicurezza sanitaria della scuola, sembrano ancora in alto mare.

Pochi cantieri

Nelle scuole di competenza comunale della città di Fermo, nelle più piccole, qualcosa è già stato fatto l'anno scorso. «Si tratta di piccoli lavori eseguiti nelle scuole di San Tommaso e nel quartiere Molini» precisa il sindaco Paolo Calcinaro. Il Comune da lui guidato ha partecipato al bando Ventilazione, e ottenuto alcuni finanziamenti per intervenire laddove possibile. «Si tratta di circa 70mila euro complessivi che permetteranno l'installazione della ventilazione meccanica nelle scuole di Salvano e di Capodarco spiega ovvero le due strutture i cui edifici sono già stati adeguati sismicamente e dunque non prevedono, a breve, interventi di manutenzione che possano richiedere la rimozione degli impianti di ventilazione». Strutture di questo tipo, al momento, sono previste solo in questi istituti, ma nei plessi comunali, si sta procedendo anche ad altro tipo di lavori.

Le ristrutturazioni

«Stiamo intervenendo, per circa 100mila euro, sulla scuola di Lido di Fermo» prosegue Calcinaro. Il sindaco fermano precisa che i lavori riguardano l'installazione di una scala esterna che permette l'accesso, in piena sicurezza, al piano superiore dell'edificio. «Lì ci sono aule che prima non erano utilizzate - puntualizza con questo intervento riusciamo a recuperarne la funzionalità e quindi disporre anche di nuovi spazi, ovviamente anche più ampi». Nella scuola di Ponte Ete, poi, ci sarà anche una nuova aula dedicata alle attività motorie. Rimanendo nell'ambito delle scuole comunali, anche Porto San Giorgio si sta organizzando per impianti di ventilazione. «L'interesse c'è, l'investimento arriverà» assicura il sindaco Nicola Loira. Il perché l'intervento non sia iniziato, è una questione di fondi, come spiega il vicesindaco, con deleghe alle politiche scolastiche, Francesco Gramegna. «Arriveranno fondi dello Stato, 9 milioni che la Regione erogherà in tutto il territorio marchigiano spiega l'interesse a intervenire c'è. La prossima settimana abbiamo un incontro, e nella riunione riusciremo a saperne, sicuramente, di più. A seconda dei fondi di cui disporremo, l'intervento si concentrerà a cominciare dalle medie, per poi passare ai gradi inferiori».

I tempi

Incertezza anche sui tempi di attuazione, perché l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Di Virgilio, spiega che «una volta definite le necessità bisognerà capire l'importo, il tipo di gara, e forse anche aspettare la variazione di bilancio dei primi di ottobre». Incertezza, ancora, anche per i plessi scolastici provinciali. L'interesse verso gli impianti di ventilazione meccanica, sembra esserci. Ma anche la presidente della Provincia, Moira Canigola, conferma che ci saranno «altri interventi. In ballo le cose ci sono, ma dovremo attendere la prossima settimana». Sette giorni cruciali, si diceva, anche se, nel frattempo, qualcosa si muove.

Le integrazioni

Sono stati decisi alcuni lavori integrativi e complementari agli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche del padiglione del Convitto del Montani, anche in questo caso, in conseguenza della pandemia. Tali lavori accessori, riguardano il rifacimento dei bagni comuni dell'ala nord del primo piano, e la ritinteggiatura, con contestuale ammodernamento dell'impianto elettrico, delle aule presenti al piano. Questo al fine di garantire una maggiore salubrità degli ambienti e migliorare la sicurezza degli spazi, anche mediante il distanziamento interpersonale tra gli studenti che frequenteranno i locali.

