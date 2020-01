Città che legge Angoli di lettura fra bar e negozi

IL RICONOSCIMENTO

FALERONE Il titolo di Città che legge Falerone ce l'aveva già da anni, grazie ad eventi come Ottobre piovono libri e Scrittori in erba. Questo titolo gli ha consentito di partecipare al bando del Mbac e di risultarne vincitore della sezione 1 , cioè quella riservata alla fascia sotto i 5000 abitanti. Falerone è l'unico Comune in Italia ad avere avuto il riconoscimento e il conseguente contributo: 10mila euro da dedicare ad iniziative volte alla promozione della lettura. «Non pochi per un Comune così piccolo e già così sensibile sull'argomento», ha commentato l'assessore alla cultura Leonardo Stortoni. Il riconoscimento è oggetto di orgoglio del sindaco Altini e dell'assessore all'istruzione Quintozzi che, nel 2019, avevano portato avanti l'adesione al bando corredandola di un progetto preliminare, che ora dovrà diventare esecutivo, in cui si prevedono una serie di iniziative. Le hanno illustrare ieri mattina.

I particolari

«La lettura è un bene comune su cui investire per il benessere della società e per ritornare a una conoscenza profonda anche del proprio territorio da parte dei giovani e dei cittadini che non lo conoscono - dice Altini -. Il nostro progetto prevede la diffusione della lettura per ogni fascia di età, dai bambini, agli anziani, fino ai soggetti più deboli, valorizzando e coinvolgendo anche tanti luoghi, dalle scuole alle case di riposo, dagli esercizi commerciali ai bar, oltre che le nostre location storiche come il Parco archeologico». Tra le iniziative la creazione di una biblioteca diffusa permanente, «attraverso liste di libri di privati cittadini che li concederanno in prestito - spiegato la Quintozzi.- Ma c'è anche la creazione di Reading's Corner, cioè angoli di lettura posizionati in negozi e bar in cui si organizzeranno aperitivi letterari , dove si potranno sfogliare o prendere libri in prestito, mentre si fa colazione o si prende l'aperitivo o, semplicemente, si sta facendo la spesa. Molto interessanti anche le Letture Bendate, cioè un ciclo di incontri con ascolto della lettura ad occhi chiusi, per favorire l'immaginazione ed allenare l'ascolto. O I vicoli del centro raccontano, letture da parte degli anziani ai più giovani su personaggi, eventi e tradizioni del passato locale. Poi sono previste le Settimane della lettura al Teatro Romano. Per portare avanti tutte le iniziative saranno coinvolti scuole, varie associazioni culturali, autori di libri, l'Amat, l'Università della Terza Età e altri». Il Comune di Falerone si è impegnato a cofinanziare il progetto con altri 1.300 euro.

m. v.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

