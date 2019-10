Cinque per mille ai Comuni cittadini con il braccio corto

LE DONAZIONI

FERMO Cittadini distratti, forse stufi. Oppure delusi. Al pc o dal commercialista, quella crocetta alla voce Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza la mettono in pochissimi. L'anno scorso, solo una minima parte degli abitanti della provincia di Fermo, compilando la dichiarazione dei redditi, ha scelto di devolvere il Cinque per mille dell'Irpef al proprio Comune. Mettendoli insieme, in tutto, a maggio sono arrivati 22.333,13 euro di trasferimenti statali. Sei Municipi (Campofilone, Magliano di Tenna, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte e Petritoli), invece, non hanno avuto neppure un centesimo.

Fermo al primo posto

Regina del Cinque per mille si conferma Fermo che ha ricevuto 5.227,49 euro. Nelle prime posizioni, va da sé, si piazzano i Comuni più grandi e con più abitanti. Anche se le sorprese non mancano. Con, rispettivamente, 1.877,50 e 1.814,62 euro, Monte Urano e Montegranaro superano ad esempio il secondo e il terzo Comune della provincia. Porto Sant'Elpidio ha avuto, infatti, 1.512,24 euro, Porto San Giorgio 1.566,39. Tra gli abitanti più generosi nei confronti del proprio Municipio ci sono quelli di Monterubbiano che, con 1.281,47 euro devoluti, si piazzano al sesto posto, davanti a quelli di Sant'Elpidio a Mare che ne hanno versati 1.186,24. Dopo Grottazzolina (1.125,62 euro), Montottone (1.100,52) e Amandola (1.020,69), si scende sotto quota mille. Poco propensi ad aiutare i propri concittadini gli abitanti di Montegiorgio e Falerone.

La Valtenna

Ai due Comuni più grandi della media Valtenna sono andati rispettivamente 744,4 e 947,71 euro. Il rapporto tra cifre devolute e numero di abitanti si fa più stretto man mano che si scende nella classifica. Così, Servigliano ha avuto 435,12 euro, Pedaso 405,16, Montefortino 352,26, Altidona 328,91, Moresco 303,81, Lapedona 243,53, Montelparo 229,69, Ponzano di Fermo 205,58, Torre San Patrizio 180,43, Monte Vidon Corrado 175,30, Monte Giberto 169,23, Monsampietro Morico 132,81, Montappone 132,59, Montefalcone Appennino 104,43. Sotto i cento euro ci sono Francavilla d'Ete con 93,61, Monteleone di Fermo con 87,26, Belmonte Piceno con 83,97, Santa Vittoria in Matenano con 82,06, Smerillo con 71,95 e Massa Fermana con 70,57. Fanalini di coda Rapagnano e Ortezzano, il primo con 18,27 euro e il secondo con 17,70.

La scelta

Numeri freddi che però parlano da soli e che, a ben guardare, nascondono significati precisi. Prima di tutto c'è da dire che dare il Cinque per mille al Comune di residenza è solo una tra le opzioni che i cittadini si trovano davanti al momento di compilare la dichiarazione dei redditi. La prima scelta è proprio questa: ignorare o meno il foglio. Nel primo caso il discorso finisce lì. Nell'altro si passa alla seconda: a chi devolvere il Cinque per mille. Le possibilità, come detto, sono diverse. Si va dalla ricerca scientifica ai beni culturali, dalle associazioni di promozione sociale a quelle sportive. Fino, appunto, ai Comuni che, con il Cinque per mille, possono finanziare solo ed esclusivamente attività sociali. Tornando ai dati del Fermano, salvo qualche sporadica e virtuosa eccezione, da che dipende lo scarso interesse verso la propria comunità dimostrato dagli abitanti della provincia? Di sicuro dalla scarsa informazione. Da parte dei cittadini stessi, sempre di corsa e presi da mille pensieri della vita quotidiana. Ma soprattutto dei Comuni che sembrano sottovalutare questa opportunità, sprecandola. Ma c'è di più.

Le tasse

C'entra anche una sorta di scoramento. Vessati dalle tasse, anche comunali, i fermani sembrano rifiutarsi di voler dare i loro soldi proprio a chi glieli toglie. Senza, tra l'altro, sapere come verrebbero spesi. Vero che è che, sul foglio, la destinazione è scritta a chiare lettere. Poi, però, per gli interventi, ogni Comune decide per sé. E tra chi non ci fa caso e chi non si fida, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Sull'altro versante ci sono i Comuni che, sotto la mannaia dello Stato, anno dopo anno vedono diminuire i trasferimenti. Per tutti, ma soprattutto per i più piccoli, il Cinque per mille diventa allora una boccata d'ossigeno. Sta a loro spronare i cittadini a fare la propria parte, informandoli su questa possibilità e coinvolgendoli nelle decisioni. Meno scelte calate dall'alto, insomma, e più fiducia reciproca.

Francesca Pasquali

