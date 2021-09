Cinque aule e tre laboratori Il Montani cresce e si allarga

LA SCUOLA

FERMO Ospiteranno i quinti di Informatica i nuovi laboratori dell'Iti Montani. Da mercoledì, gli spazi nel polo scolastico di via Lussu saranno finalmente operativi. Otto stanze, più i servizi. Per adesso, cinque saranno usate come classi e tre come laboratori, uno di grafica e due di informatica. «Quando siamo entrati qui a dicembre, abbiamo promesso di renderli operativi per l'inizio dell'anno scolastico. Così è stato», dice la presidente della Provincia Moira Canigola. In effetti, i laboratori sono pronti da mesi. Ma, per poterli usare, mancava un ultimo passo: la consegna dall'Ufficio speciale per la ricostruzione alla Provincia, che c'è stata l'altro ieri, dopo il pressing serrato di Canigola sul commissario straordinario Giovanni Legnini. Adesso, manca solo il collaudo finale. Questione tutta di carte, spiega il dirigente Ivano Pignoloni, Rup (responsabile unico del procedimento) dei laboratori. Spazi e impianti, fa sapere, sono stati tutti controllati dai tecnici. Manca solo la rendicontazione e l'acconto finale alla ditta che ha eseguito i lavori. Cento metri quadrati, impianto fotovoltaico che coprirà in parte le utenze, scheletro in acciaio e muri a secco, che mantengono caldo e freddo a seconda del periodo: i nuovi spazi puntano su sicurezza e innovazione. Finanziati, a gennaio 2017, per 2,5 milioni con i soldi della ricostruzione, assieme alle scuole medie Betti-Fracassetti di Fermo e Don Bosco di Falerone, all'inizio, i laboratori avrebbero dovuto sostituire quelli danneggiati dal sisma.

Il virus

La pandemia ha accentuato il bisogno di spazi. I lavori al plesso della Meccanica ci ha messo del suo. Nel risiko del Montani, mercoledì il triennio di Trasporti e logistica andrà al Museo Miti. La Meccanica in parte resterà in sede, in parte traslocherà al convitto, dove sono stati eseguiti consistenti lavori che saranno presentati stamattina. Blinda i laboratori, la preside Stefania Scatasta. Sono e resteranno dell'Iti, spiega. Ma saranno aperti a tutte le scuole con «progettualità affini alla tecnologia presente all'interno». «Auspichiamo formazione e attività trasversale aggiunge , ma questi spazi sono a tutti gli effetti i nuovi laboratori del Montani». «Ci siamo dati delle priorità. La questione Meccanica, che per il 2022 sarà completamente nuova, dice ancora la dirigente ci ha impegnato per tutta l'estate, perché avevamo bisogno di mantenere gli studenti vicino ai plessi del Montani. I nuovi laboratori sono l'elemento aggiuntivo alla nostra progettualità e garantiscono la sicurezza degli alunni». «In questi giorni restituiremo 5,4 milioni di opere e ne abbiamo in corso cinque volte tanto. La nostra efficienza è la migliore risposta alla carenza di risorse e personale con cui dobbiamo fare i conti», precisa Sandro Vallasciani, della Provincia.

Il plauso

Plaude al nuovo plesso anche il Comune. «È essenziale spiega l'assessora ai Lavori pubblici Ingrid Luciani che in una città che si configura sempre più come città di studi ci siano strutture che favoriscono l'apprendimento in sicurezza».

Francesca Pasquali

