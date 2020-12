Cimitero Settecentesco, riparte il restyling

IL RESTAURO

PORTO SAN GIORGIO Affidamento dei lavori per il Cimitero Settecentesco. Si tratta di quello che sarà l'intervento decisivo e definitivo per il restauro conservativo per uno dei siti più importanti di Porto San Giorgio. Il Cimitero Settecentesco è situato nel centro cittadino, vicino alla chiesa principale e a pochi passi da un altro sito di rilevante importanza, quello della Rocca. L'intervento è stato possibile con dell'art bonus che favorisce lo sviluppo della cultura e del turismo, in questo modo, la prima parte dei lavori, sono stati effettuati grazie al sostegno degli sponsor e all'impegno da parte dell'associazione Rinnovate che si è occupata del restauro del cimitero che non si trovava in un buono stato conservativo. I lavori sarebbero potuti essere già stati ultimati se non si fosse trattato di un anno difficile, ecco perché anche questi lavori hanno subito rallentamenti soprattutto per lo spostamento delle ditte che dovevano effettuare i lavori. Per portare a termine le opere, mancavano una parte di risorse che sono state messe a disposizione del team che si occupa del restauro con fondi comunali. Una prima spesa di 50 mila euro per il sito di pregio storico architettonico, era già stata effettuata grazie alla donazione da parte degli sponsor sostenitori dell'iniziativa. Manca ormai l'ultimo step per portare avanti quello che è stato un lavoro certosino, anche di ripulitura minuziosa. In questi giorni è avvenuto l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo con un impegno di spesa di 20 mila euro. Somma che servirà per ultimare il lavoro di restauro che vanno ad aggiungersi alla somma di 10 mila euro, sempre con fondi comunali, per coprire le spese relative alla strumentazione di cui la ditta si era servita. Molteplici gli aspetti che hanno riguardato quello che sarà a tutti gli effetti un restauro a regola d'arte di un sito che una volta finito, potrà tradursi in promozione turistica della città, essendo collocato in una delle zona più centrali e di maggior pregio per la città da un punto di vista storico architettonico.

