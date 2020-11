«Cifre folli sul Gigli Pronti all'esposto»

IL DIBATTITO

PORTO SANT'ELPIDIO Sul Gigli l'affare si complica, il Laboratorio Civico minaccia l'esposto se il Comune dovesse spendere più di 2 milioni per comprare l'immobile in piazza Garibaldi: «Dieci volte la cifra che si poteva spendere nel 2015 con l'esproprio: 390mila euro secondo l'Agenzia delle Entrate» dicono i civici.

La scelta

La proprietà è disposta a vendere a 2,950 milioni, se ne discuterà in commissione consiliare, sarà convocata la maggioranza e si aprirà un tavolo con il privato. Il sindaco Nazareno Franchellucci già lo invita a volare più basso ma secondo l'opposizione civica «il prezzo lo dobbiamo fare noi. Massimo 2 milioni e contratto d'affitto con opzione di acquisto a 18-20 anni per minimizzare l'esborso pubblico in questo frangente». Si ricorda che c'è un'ipoteca bancaria di 1,1 milioni sull'immobile. Volano gli stracci, il Laboratorio attacca il sindaco: «Questo signore intende, nel pieno di una devastazione economica e sociale senza precedenti, spendere 3 milioni per dar seguito a scellerati e farneticanti impegni assunti con Azzurro Srl (società proprietaria del Gigli, ndr) tra il 2017 e il 2018, ma il preliminare dell'epoca è stato sbugiardato nei valori dal Demanio. Franchellucci si era impegnato a pagare 500mila euro in più contro il valore fissato dallo Stato. E la caparra di 400mila euro versata dal Comune va restituita prima di intraprendere qualsiasi trattativa». Il Laboratorio torna sull'operazione incrociata lotti di via Mameli-cineteatro, dove «un lotto è stato ceduto alla Azzurro a 750mila euro contro 1,2 milioni di negoziato che c'era stato con altri privati». Secondo i civici l'intera operazione è «un disastro di nome Nazareno Franchellucci». Essendoci l'ipoteca, i civici sono convinti del fatto che, per il privato, vendere al Comune a 2 milioni sarebbe comunque un affare perché «uscirebbe da un'impasse». E, tornando al comportamento del primo cittadino: «Gliene chiederemo conto in ogni sede e con ogni mezzo legalmente riconosciuto».

L'intesa

A proposito di discussione in commissione consiliare prima di parlare con la proprietà «chiedere oggi la collaborazione dell'opposizione è fuori tempo ed è un insulto - l'affondo -: le castagne se le tolga dal fuoco da solo. Da anni gli ricordiamo che l'affare non doveva essere gestito in quel modo, da anni lo avvertiamo sull'illegittimità degli impegni. Da anni lo ammoniamo sull'inopportunità di rapporti di eccessiva sussidiarietà. Quanto al polo culturale, presentammo una mozione sull'acquisizione a titolo gratuito del Fondo Librario Concetti, oltre 28mila volumi da destinare al Gigli, era l'estate 2018. La maggioranza si oppose. Adesso corrano pure da soli e si predano le loro responsabilità».

Sonia Amaolo

