«Ciclovia dell'Aso, la leva per rilanciare il turismo»

ALTIDONA Dal mare alle colline in bici e ritorno. Presentata ieri mattina, presso la sala Joyce Lussu di Marina di Altidona, la Ciclovia dell'Aso. Il percorso ciclopedonale che costeggia il fiume Aso, s'inserisce all'interno del progetto della Ciclovia Adriatica, progetto nazionale che mira ad unire la costa dal Veneto fino alla Puglia. Ad illustrare il tracciato che da Altidona si svilupperà verso ovest, era presente il presidente della Regione Luca Ceriscioli, assieme agli assessori Anna Casini, Fabrizio Cesetti, al sindaco di Altidona Giuliana Porrà. Presenti altri rappresentanti delle istituzioni, tra i quali il consigliere regionale Francesco Giacinti ed i sindaci della Valdaso.

Il tassello

«La Ciclovia dell'Aso è un tassello della Ciclovia Adriatica». Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha lanciato il progetto. «L'idea è che i luoghi della bici - ha spiegato Ceriscioli- siano punto di riferimento per la mobilità, non sono un fatto marginale ma un valore importante. Il messaggio turistico sulle Marche spinge sulla mobilità sostenibile, contribuendo alla qualità dello stile di vita. La Ciclovia può far parte del quotidiano, anche negli spostamenti di lavoro. Una leva turistica per un ambiente sano che invita ad andare in bici e a guardare la varietà di paesaggio, dalle coste alle colline».

I percorsi

Sulla ciclovia adriatica si innestano 4 percorsi che dalla costa portano verso l'interno, 297 chilometri di percorso per tutte le Marche, sono già stati finanziati 166 chilometri, ne mancano 131 da finanziare per avere la rete realizzata. Alla ciclovia nazionale si aggiungono 13 ciclovie marchigiane che seguono la traccia dei fiumi e risalgono le valli con struttura a pettine. Il percorso della Ciclovia dell'Aso tocca 5 comuni: Altidona, Lapedona, Moresco, Monterubbiano e Campofilone un progetto che integra aspetti di sicurezza ed ecosostenibilità, sarà un tratto di 12 chilometri con una pendenza accessibile, per un costo di 3 milioni. Con la ciclovia si entra all'interno della valle, percorrendo la sponda sinistra -scelta dovuta alla valenza paesaggistica- si parte dal mare si passa sotto alla Statale e alla A14 procedendo verso ovest si arriva fino a Moresco, si passa attraverso il paesaggio, per arrivare fino al ponte di Rubbianello. In futuro, sarà data attenzione anche alla sponda destra ed è previsto il ponte a tre campate di collegamento con Campofilone. Nel 2020 partirà la fase esecutiva, poi la gara per la realizzazione che dovrebbe partire a febbraio 2021. In vista delle prossime elezioni regionali, Ceriscioli ha dichiarato: «Essere infrastruttura diventa identità e un racconto forte per le Marche. Abbiamo tante cose belle che si disperdono, il racconto identitario attraverso la bici diventa l'elemento forte. Sono 5 i ponti già finanziati lungo la Ciclovia Adriatica, sono la parte più difficile da realizzare perché sono più costosi».

Le ferrovie

Nel mentre, si studiano anche le connessioni con le ferrovie, così Ceriscioli ha annunciato: «Lavoriamo per l'integrazione con Trenitalia e 25 treni nuovi avranno tutti i porta bici. Investire sui treni è una scelta, come quella di non far pagare la bici a chi la carica sul treno». Attraverso le connessioni «il territorio si racconta -ha spiegato Ceriscioli- per questo abbiamo bisogno di altri 5 anni di impegno in questa misura, per cambiare l'immagine della regione» ha concluso. Il sindaco di Altidona, Giuliana Porrà, ha ringraziato a nome di tutti i sindaci coinvolti per quella che ha definito una «rivoluzione per una nuova concezione turistica e non solo». «Io ci credo molto -ha dichiarato Porrà- È una svolta per la Regione Marche stessa. Il ponte tra Altidona e Pedaso è fortemente sentito, un'opera funzionale e di collegamento, ce n'era necessità come della ciclovia, dai monti alla valle e viceversa». «La Valdaso dà sempre grosse soddisfazioni -ha esordito l'assessore regionale Anna Casini- da sempre una fucina per progettazione. Siamo già partiti con la ciclovia per la progettazione, è stato pubblicato il progetto per 900 mila euro di gara d'appalto, dopo la scelta del progettista ci sarà l'affidamento dell'incarico». Le conclusioni all'assessore al bilancio, Fabrizio Cesetti: «Il progetto evoca bene uno dei meriti di questa amministrazione, in questo territorio sono arrivate più risorse in questi 5 anni che dal 1970 al 2015. È un progetto molto più grande di quello che sembra. I comuni sono 6 -ha riconosciuto in ultimo- Pedaso è il comune che ha un ruolo da assoluto protagonista e dal quale tutto ha inizio».

Serena Murri

