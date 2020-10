Ciaffaroni: «Sindaci dimenticati»

LA PROTESTA

MONTEFORTINO I contagi crescono anche nell'area montana. A lanciare l'allarme è il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni. «Tutto sembrava che andasse per il meglio, dopo la riapertura della scuola dice il sindaco ma così non è stato. Alcuni ragazzi hanno contratto il Covid, riportando nelle loro case e contagiando i propri famigliari. Dopo poco più di un mese il numero dei contagiati inizia ad essere significativo. Ora tracciare infetti e chi è venuto in contatto diretto con loro non è certo compito delle amministrazioni comunali. Però venirne a conoscenza, al fine di evitare che la pandemia si propaghi e per portare ai cittadini bisognosi l'assistenza necessaria, è indispensabile. Perché il flusso delle informazioni sia rapido ed efficace tutti gli attori e le parti in causa debbono comunicare in tempo reale. Il sistema messo in piedi dalla Regione Marche è del tutto inefficiente e inefficace. Il sistema di controllo delle Aree vaste è limitato ad una semplice telefonata e gli interventi variano da un'area vasta all'altra: chi fa tamponi, chi ordina semplici quarantene e null'altro. I sindaci, autorità sanitaria locale, sono lasciati soli, nessuna decisione viene loro comunicata dall'Area Vasta, dalla Prefettura, dai medici. L'invito che rivolgo alla Regione Marche e all'Area vasta 4 è quello di potenziare l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di Covid19, il cosiddetto tracciamento, e di predisporre un punto drive-through nella zona montana».

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

