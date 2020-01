«Ci scippano la caserma» Marinangeli contro tutti

LA POLEMICA

AMANDOLA «Faremo del tutto per mantenere la sede dei Vigili del Fuoco ad Amandola e speriamo di poter risolvere anche questo problema che si sta trasformando in una sceneggiata dai colori oscuri e pessimi». Lo ribadisce il sindaco Adolfo Marinangeli durante una diretta facebook dove ha risposto alle domande dei cittadini su vari argomenti, tra cui la situazione della sede dei vigili del fuoco, sulla quale è arrivato uno specifico quesito da parte di una concittadina.

Parole al vetriolo

Il sindaco, con tono pacato ma duro, usa parole al vetriolo contro il collega di Comunanza (senza mai fare il nome) e i sindacati dei Vigili del Fuoco. Infatti nei giorni scorsi i rappresentanti del coordinamento sindacale Cgil Vvf, Fns Cisl, UilPa e Confsal dei vigili del fuoco di Ascoli e Fermo, aveva emesso una nota nella quale si specificava, riguardo i posizionamenti delle sedi: «non un solo distaccamento ad Amandola, ma due, che vadano a coprire le stesse zone con tempi di percorrenza certamente minori, con dislocazione a Comunanza e Servigliano o Montegiorgio alta Valtenna, come da tempo proponiamo e che ribadiamo con forza. Questo in base al Progetto Italia, soccorso in venti minuti - ricordavano i sindacati programma del ministero dell'Interno che, cartina stradale e cronometro alla mano, raccontava di come un soccorso poteva essere maggiormente efficace se raggiungere il luogo di un intervento non superava proprio i venti minuti».

La tragedia di Servigliano

La nota è stata emessa dopo il grave incendio di Servigliano dove ha perso la vita una bambina. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare non poco il sindaco di Amandola che risponde per le rime, coinvolgendo anche il sindaco di Comunanza. «C'è una minaccia di sottrazione della sede dei Vigili del Fuoco da parte del Comune di Comunanza che è sotto gli occhi di tutti dice Marinangeli tant'è che nella presentazione della campagna elettorale dell'attuale sindaco, alla presenza anche di cittadini amandolesi che non hanno avuto il senso del pudore, si è visto che il sindaco sta tentando di toglierci i Vigili del Fuoco. A questo continua Marinangeli si sono aggiunti i sindacati di categoria, per fortuna minoritari. Si fa riferimento alla tragedia di Servigliano ma non credo che se fossero arrivati 5 minuti prima la tragedia si fosse evitata. Poi lasciamo alla magistratura queste conclusioni e non stiamo a strumentalizzare questo fatto tragico come qualcuno invece sembra voler fare».

I servizi

Ancora il sindaco di Amandola sulla eventuale collocazione a Servigliano o in altro luogo dell'alta Valtenna. «Mi domando. Se un incendio simile dovesse succedere a Montefortino o Sarnano che facciamo? La gente di montagna non ha lo stesso diritto di quella della valle? La gente della valle deve avere gli ospedali e le scuole sotto casa, adesso anche i vigili del fuoco vicini alle loro abitazioni? Noi della zona montana dobbiamo stare qui, a rischiare ogni giorno e non avere un minimo di servizio?» Poi Marinangeli rilancia, anche sulla costruzione di una nuova caserma. «Stiamo facendo di tutto aggiunge non solo affinché i Vigili del Fuoco restino ad Amandola, ma anche affinché venga costruita attualmente una caserma provvisoria, per la quale ci stiamo già adoperando, e per la quale stiamo già in contatto con il comando e direttore nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma speriamo soprattutto che ad Amandola venga costruita la caserma definitiva, per la quale abbiamo già individuato anche la sua ubicazione, in collaborazione con i comandanti regionale e provinciale. Ci stiamo lavorando continua il sindaco per mantenere la sede».

Il Palafieno

Poi il primo cittadino fa emergere anche una sorta di complotto contro Amandola anche su altre questioni. «C'è chi denuncia per il Palafieno che non deve esserci, chi spinge per farci perdere i fondi per la manifestazione Diamanti a Tavola, così chi scrive a favore dello spostamento dei Vigili del Fuoco. Sono tutti figli putativi di chi si stava impegnando per portare la Rsa a Comunanza. Noi stiamo facendo del tutto conclude il sindaco ci stiamo impegnando fino in fondo, per risolvere questo problema. Speriamo, siamo speranzosi, di poter risolvere anche il dramma della caserma dei Vigili del Fuoco».

