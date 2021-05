Chiusure notturne e cronoprogramma sui prossimi cantieri

IL PIANO

FERMO I disagi sono destinati ad aumentare. Come abbiamo anticipato ieri, infatti, per consentire le attività di ispezione delle gallerie Castello di Grottammare, Castello di Cupramarittima e San Basso, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Il provvedimento nelle quattro notti consecutive di domani, giovedì, venerdì e sabato prossimo con orario 22-6; e nelle due notti consecutive di lunedì 24 e martedì 25 sempre con orario 22-6. Saranno ovviamente inaccessibili le aree di servizio Piceno ovest e Piceno est che si trovano vicino alla galleria di Pedaso. I cantieri, secondo quanto ricordato dalla stessa Società Autostrade, sono operativi in modalità continuativa e fanno parte del programma nazionale che Autostrade per l'Italia sta portando avanti per l'ammodernamento della rete. Si tratta prevalentemente di attività di consolidamento delle gallerie, pianificate sulla base degli esiti delle verifiche su più fasi su tutte le gallerie del tratto, secondo gli standard di controllo introdotti in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, e di interventi per la sostituzione delle barriere di sicurezza dei viadotti. Per consentire lo svolgimento delle attività nel minor tempo possibile e limitare i riflessi sulla viabilità, viene sempre garantita la transitabilità delle tratte in entrambi i sensi, attraverso uno scambio di carreggiata che consente di effettuare i lavori senza stop, h24, sette giorni su sette. I cantieri sono attivi fino al 30 giugno, divisi tra Marche e Abruzzo. Viene anche messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio di infotraffico e di previsioni di viabilità. In particolare, ogni giovedì, verrà pubblicato un bollettino previsionale, diviso in 5 fasce orarie, che consentirà ad automobilisti e autotrasportatori di programmare i propri spostamenti con maggiore consapevolezza rispetto alle condizioni di traffico di tutta la settimana successiva.

