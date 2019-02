Chiusure, commercio al bivio «Più spazio ai piccoli negozi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO Sempre aperti. Caldi d'inverno, freschi d'estate. Grandi parcheggi, pure al coperto. Per fare la spesa, un po' di shopping o solo un giro, il centro commerciale spesso è la soluzione. Presto, però, le cose potrebbero cambiare. In questi giorni è in discussione alla Camera una proposta di riforma degli orari dei negozi. L'idea è di Lega e 5 Stelle e prevede una stretta alla liberalizzazione delle aperture.L'intesaLa proposta, che dovrà essere limata con associazioni di categoria e sindacati, riduce quelle domenicali delle...