Chiusi i rubinetti alla fontana di San Michele

IL RAZIONAMENTO

FERMO Da sabato mattina la fontana pubblica di contrada Vallescura è inaccessibile. Due tappi sono spuntati a bloccare l'uscita dell'acqua. Qualcuno avrebbe segnalato delle impurità e il Ciip ha messo i sigilli anche se il motivo di fondo resta la siccità. Sbigottiti gli abitanti della zona, da sempre abituati a rifornirsi alla fontana che si trova sulla strada per Capodarco. «Che senso ha?», si chiede un uomo con in mano due bottiglie vuote. «Pensano di rivolvere il problema della siccità così?», continua. Una delle ipotesi è infatti che, a sigillare i due rubinetti, sia stato il Ciip, per evitare sprechi. In realtà, lì di sprechi non ce n'erano. La fontana non è di quelle a getto continuo. I rubinetti si aprivano e chiudevano in base alla necessità. «Non capisco: fino a ieri era tutto normale e oggi questo, senza neanche una spiegazione. Almeno, avessero messo un cartello per spiegare il motivo», dice una donna spazientita. A stretto giro, il disappunto è arrivato sui social, dove sono diversi quelli che si interrogano sul motivo della chiusura. C'è chi dice di aver chiesto spiegazioni ai vigili urbani che però non sono stati in grado di darne, chi inneggia all'acqua pubblica anche per combattere l'uso della plastica e chi si lamenta di quelli che di acqua se ne portavano via un bel po'. La fontana in questione è, infatti, conosciutissima anche fuori provioncia. A riempire bottiglie e taniche arrivavano anche da Civitanova e dall'entroterra. I locali raccontano di file e di attese anche lunghe per il proprio turno. C'era chi arrivava con le casse e chi, di passaggio, ne approfittava per dissetarsi. Un'abitudine consolidata, insomma, «anche perché l'acqua è buonissima e freschissima», spiegano quelli ora rimasti a bocca asciutta, escludendo categoricamente che possa trattarsi di problemi legati alla qualità dell'acqua. Vogliono sapere il motivo della chiusura e se si tratta o meno di un provvedimento temporaneo. Per ora, resta il mistero dei rubinetti tappati, gli unici, pare, delle fontane pubbliche cittadine.

