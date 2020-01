«Chiamava sempre il papà anche quando era al lavoro»

LE REAZIONI

SERVIGLIANO Lui, 40enne originario del Kosovo, lei 38enne bulgara, erano arrivati in Italia diversi anni fa alla ricerca di una vita migliore. Si erano incontrati qua e, insieme, avevano deciso di creasi una famiglia. Così sono arrivate le due bimbe, a distanza di pochi anni l'una dall'altra, nate tra le Marche e l'Abruzzo, dove i genitori avevano vissuto alla ricerca continua del lavoro. Lui, muratore a chiamata, lei prima badante e ora casalinga impegnata nella cura delle figlie.

La svolta

Quattro mesi fa la svolta, lui trova lavoro in un'azienda che realizza pavimenti industriali a Piane di Falerone, così, intorno alla metà di settembre, la famiglia si trasferisce a Servigliano, nel piccolo appartamento di Circonvallazione Clementina. 40 metri quadri appena, due stanze e una cucina, ma loro, racconta un amico e collega di lavoro del padre a Piane, anche lui originario dell'area balcanica, ne erano felicissimi. «Due bravi genitori e due bimbe spensierate», continua l'uomo. Le bambine, spiega, sono molto legate al padre, soprattutto la più grande, «lo chiamava sempre mentre era al lavoro, anche più volte al giorno, e gli chiedeva di raccontarle una storia oppure di farla ridere con una battuta. Lui la adorava, le adorava entrambe, non vedeva l'ora che arrivasse domenica per portarle a giocare o a prendere un gelato insieme. Adesso è un uomo disperato».

L'uscita

La notte dell'incendio il padre non era in casa, erano uscito per festeggiare in allegria insieme ad alcuni amici e colleghi di lavoro e ora non si dà pace per la terribile tragedia che, in una notte, ha portato via in pochi istanti la sua bambina, sconvolgendo per sempre la sua vita. L'unica nota positiva in questo terribile momento è che l'altra bimba, la piccolina di appena 4 anni, è stata dimessa dall'ospedale di Fermo e sta bene, per lei solo tanta paura. Ancora però non le è stato detto cosa sia successo alla sorella maggiore. «Si ricorda bene del fumo, dell'incendio continua l'amico del padre - e chiede della mamma (ancora in ospedale ndr) e soprattutto della sorella».

La scelta

La famiglia delle due piccole, arrivata a Servigliano da pochi mesi, si era trasferita in paese attorno alla metà di settembre, non era ancora molto conosciuta nella comunità serviglianese. «Sono persone tranquille e riservate raccontano i vicini vedevamo solo, ogni tanto, le bimbe mentre giocavano in piazza o si sedevano sulle panchine mangiando il gelato». Ciononostante la tragedia dell'altra notte ha sconvolto proprio tutti, molti ieri in paese ne discutevano con le lacrime agli occhi. «Quella povera bimba racconta una signora aveva l'età dei miei nipoti, li ho visti anche giocare insieme un paio di volte e non riesco proprio a trovare le parole per questo momento». «Una cosa del genere non si era mai vista nel nostro comune spiega un anziano con le lacrime agli occhi assistere a questa tipo di tragedia, per di più con una piccola vita che se ne va, è stato terribile».

l. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA