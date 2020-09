Cesetti bacchetta Terrenzi «Ha perso, si dimetta lui»

FERMO «Terrenzi è stato sconfitto dai suoi concittadini, non è più legittimato. Si dimetta lui da sindaco». Nuova puntata del duello tra il consigliere regionale Fabrizio Cesetti e il primo cittadino di Sant'Elpidio a Mare. «La reazione di Terrenzi commenta Cesetti - si giustifica solo con la rabbia per la sconfitta sua e della sua lista. Solo incidentalmente l'ho tirato in ballo, lamentando l'indecenza politica della sua lista, che alle elezioni comunali a Fermo ha stretto accordi con la destra e alle regionali si è alleata col centrosinistra». Secondo Cesetti, Terrenzi dovrebbe riporre la fascia tricolore, «perché a S.Elpidio ha vinto la Lega ed è stato eletto un consigliere regionale di Fi. Non si dimetterà mai, perché terrorizzato dall'idea di non avere un futuro politico dopo l'esperienza da sindaco, che avrebbe interrotto per soddisfare le sue smanie, coltivate anche con un certo cinismo e opportunismo. Io starò in Consiglio regionale per decisione del popolo. Lo farò con impegno, disciplina e onore. Se ho ricoperto ruoli di primissimo piano in tutte le istituzioni, sempre eletto e mai nominato, ci sarà pure una ragione. Verrà il tempo per una nuova classe dirigente che dovrà misurarsi col giudizio degli elettori, ma Terrenzi non se la prenda con me se ha definitivamente perso, e male, l'occasione del suo tempo».

