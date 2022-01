Centro vaccini e prime dosi Gli over 50 in viale Trento

FERMO Si cominciano a vedere i primi effetti del nuovo decreto anti-Covid. Ieri, assieme ai soliti non prenotati, in fila davanti al centro vaccinale di Fermo, ce n'erano anche altri. Lo stesso senza prenotazione, ma che, per vaccinarsi, a differenza degli altri, non hanno dovuto aspettare al freddo. Erano i primi ultracinquantenni che, dopo la stretta sull'obbligo vaccinale, si sono arresi e hanno deciso di fare la prima dose. Oggi, nell'hub di viale Trento ci sarà l'open day per i non prenotatati maggiorenni. Dalle 8.30 alle 19.30 potranno recarsi alla Don Dino Mancini per fare prime, seconde o terze dosi. Intanto, il Covid ha fatto un'altra vittima nel Fermano: una donna di 96 anni morta a Porto Sant'Elpidio, dove viveva. Di nuovo a un passo dall'essere pieno l'ospedale Murri di Fermo, dove ieri i ricoverati positivi erano 35 (6 in Terapia intensiva e 29 in Malattie infettive). Scende il numero delle persone in quarantena. Ieri, nella nostra provincia, ce n'erano 3.777 (-184), di cui 309 sintomatiche (-55). In calo anche i contagiati. Ventinove i nuovi casi registrati ieri nel Fermano, con un numero, però, molto limitato di tamponi processati, per via del giorno di festa. Il capoluogo si conferma il Comune con più positivi (683), seguito da Porto Sant'Elpidio (603), Sant'Elpidio a Mare (415), Porto San Giorgio (334), Montegranaro (318) e Monte Urano (250). Occhi puntati anche su Monte San Pietrangeli e Montegiorgio (93 casi) e Amandola (84). Meno di cinque positivi solo a Monte Rinaldo, Montefalcone Appennino e Montelparo.

