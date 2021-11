Centro sociale e palestra Santa Petronilla non si ferma più

FERMO Plaudono alla realizzazione del poliambulatorio di Santa Petronilla i consiglieri di Piazza Pulita per mezzo delle parole dei consiglieri Luigi Acito e Luciana Mariani i quali rimarcano l'intesa fra Comune e Area vasta. «Il poliambulatorio - dicono - è destinato a vedere incrementare in un prossimo futuro le figure coinvolte. Purtroppo si è assistito negli ultimi mesi a numerosi e simultanei pensionamenti di colleghi che hanno lasciato scoperte diverse aree del Fermano dall'assistenza primaria. Non è sconosciuta a nessuno la pesante eredità che ci troviamo in carico, frutto di un'annosa e cattiva programmazione nella formazione dei medici che la pandemia ha portato alla luce. Il poliambulatorio nasce nel quartiere di Santa Petronilla, troppo spesso strumentalizzato, soprattutto negli ultimi giorni, quando alcuni consiglieri della minoranza hanno mosso accuse infondate all'amministrazione. Vogliamo allora tentare di placare questo modo sconveniente di usare la politica a fini propri e tornare a centrarla su quella che è la sua più grande e nobile essenza, e cioè il bene dei cittadini, anticipando che gli assessori, ognuno per l'ambito di competenza, insieme ai dirigenti e agli uffici, stanno lavorando su progetti in agenda per il quartiere. Riveste un ruolo cruciale la concertazione fra amministrazione e associazioni locali, quale la contrada Fiorenza, nella persona del priore Luigi Volpi, che porterà non solo alla stalla per il cavallo e a uno spazio per i contradaioli, ma anche a una palestra all'aperto, vista l'esigenza di realizzare una zona outdoor che sarà a disposizione di tutto il quartiere. L'agenda per il quartiere prevede anche l'individuazione di fondi per risanare il centro sociale, importante punto di riferimento per tutti i residenti. Se la politica la si vive e la si studia, si sa bene che senza risorse non si può né programmare né attuare e di certo l'amministrazione Calcinaro, precedente e attuale, non potrà mai essere tacciata di non essersi distinta per i fondi intercettati in questi anni su vari fronti e per le iniziative portate avanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA