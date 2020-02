Centro neocatecumenale senza la strada di accesso

IL CASO

FERMO «Il Comune sistemi la strada del centro neocatecumenale». L'appello che, dopo anni di attesa, assume i toni di una richiesta pressante è degli albergatori di Porto San Giorgio. Il problema sempre lo stesso: la strada che porta alla Tenda di Pian della Noce. Stretta e malconcia, ostacola non poco l'arrivo dei fedeli. I pullman ci passano a stento. Se si incrociano, sono guai. Tanti, per evitare di tribolare, alla fine passano per il bivio di Capodarco.

«Il Comune promette da anni di porre rimedio a questa situazione indecente dicono gli albergatori sangiorgesi , ma finora non ha fatto niente e la strada è messa sempre peggio». In realtà, la strada in questione è solo uno dei tanti problemi che ruotano attorno al centro internazionale, dove ogni anno arrivano circa seimila pullman di fedeli. Prima di tutto mancano i servizi. E non solo quelli nei dintorni del centro. Se nei paraggi, non c'è niente e per qualsiasi cosa i fedeli devono prendere il pullman e spostarsi, è proprio il sistema accoglienza a essere carente. Senza niente da fare, a decine la sera stazionano sul lungomare. Si annoiano e si vede. La questione non è di poco conto e non riguarda solo Porto San Giorgio. Perché, se è vero che il settanta per cento dei fedeli pernotta negli alberghi della città, è anche vero che i restanti si sparpagliano tra Fermo e l'entroterra.

I benefici

Insomma, una bella fetta della provincia beneficia del centro e dei proseliti che lì arrivano da tutto il mondo. Gli albergatori tirano per la giacchetta il Comune per la strada da sistemate. Giusto, tocca a lui. Ma c'è anche da chiedersi cosa fanno loro, e gli esercenti in generale, per i neocatecumeni. Prendono il buono della situazione, certo, le camere piene in periodi altrimenti di affari risicati, ma che danno in cambio? Il business è notevole e risolve almeno in parte un problema storico: quella destagionalizzazione da sempre sulla bocca di tutti, che però, all'atto pratico, quasi nessuno riesce ancora a realizzare. E i neocatecumeni destagionalizzano. Arrivano quando gli alberghi sono vuoti e restano finché non li riempiono i vacanzieri. La perfezione formato turismo. E allora forse sarebbe il caso di trattarli un po' meglio questi fedeli che si muovono in massa. Coccolarli e viziarli, farli sentire a casa, anche se sono dall'altra parte del mondo. Perché, senza di loro, le casse a fine stagione sarebbero ben più vuote.

La visita del Papa

Da quando è stato costruito, negli anni 80, ogni anno il centro, che può ospitare fino a 12.000 persone, che è dotato anche di pista per gli elicotteri e che nel 1988 è stato visitato dall'allora Papa Giovanni Paolo II, porta nel Fermano migliaia di fedeli che, oltre a pregare, consumano e spendono. Si parla di circa seimila pullman l'anno, che arrivano da tutto il mondo, concentrati soprattutto tra settembre e novembre. Periodi storicamente avari di incassi per le strutture ricettive che godono così di insperate, ma ormai consolidate, boccate di ossigeno. Vengono per pregare, vogliono tranquillità, l'obiezione di qualche albergatore. Come a dire: se ne stanno tutto il giorno al centro, rientrano in albergo, cenano, al massimo una passeggiata lungomare, poi a dormire e il giorno dopo si ricomincia. Ma, se così è, forse succede perché non hanno granché altro da fare. Se, per la strada di cui sopra, sembra che il Comune si deciderà finalmente a sistemarla, per il resto serve altro. Occorre un cambio di passo, ma soprattutto di mentalità. Prima che sia troppo tardi.

I rischi

Perché c'è il rischio concreto che Porto San Giorgio e il Fermano tutto perdano la loro opzione sui neocatecumeni che, a lungo andare, potrebbero cercare di meglio, da un'altra parte, con ripercussioni nefaste sull'economia locale. Ora, se la sala di Civitanova non spaventa per i numeri di molto inferiori a quelli del centro di Pian della Noce, il progetto abruzzese di una struttura enorme e attrezzata, invece, fa paura. Finché hai il monopolio puoi anche permetterti di traccheggiare, ma la concorrenza, si sa, è spietata e non fa prigionieri. Per ora, i titolari delle strutture ricettive non si dicono preoccupati della concorrenza in crescita, ma forse dovrebbero. Perché migliaia di presenze in periodi di bassa stagione sono oro colato. Ma la sensazione è che non si stia facendo abbastanza per farle restare. Nessuno escluso.

Francesca Pasquali

