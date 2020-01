Centro Don Ricci Alla cena benefica raccolti 1.600 euro

LA CERIMONIA

FERMO Serviranno per aiutare le famiglie dei piccoli utenti a pagare le rette del centro socioeducativo per minori Don Ricci i 1.600 euro raccolti durante la serata di beneficenza organizzata lo scorso 17 gennaio all'Istituto alberghiero di Porto Sant'Elpidio. L'iniziativa, promossa dall'Accademia dello Stoccafisso alla Fermana, è stata organizzata in collaborazione con il Polo scolastico Urbani e l'associazione Amici del Don Ricci. Il menù della serata, a cui hanno partecipato una novantina di persone, prevedeva stoccafisso alla mediterranea, risotto alla salsa rossa di stoccafisso e stoccafisso alla fermana, accompagnati dai vini della cantina Castrum Morisci di Moresco. Oltre allo chef Guido Gennaro, che ha svelato alcuni segreti della sua cucina, i veri protagonisti della serata sono stati i ragazzi dell'Alberghiero. Seguendo i consigli del maestro, hanno gestito l'accoglienza degli ospiti, la cucina e il servizio a tavola. Con loro c'erano i prof. Mario Andrenacci e Pierpaolo Piermarini e i tecnici. La cerimonia di consegna del ricavato della cena si è tenuta l'altro ieri nel centro socioeducativo Don Ricci. Per l'occasione, Angelo Ciuccarelli ha composto e recitato una poesia in ricordo della serata. Presenti anche alcuni sponsor ai quali l'Accademia presieduta da Saturnino Di Ruscio ha consegnato gli attestati di ringraziamento. Il prossimo appuntamento dell'Accademia è per il 7 febbraio al ristorante San Giorgio di Montappone per gustare lo Stoccafisso alla Montapponese.

