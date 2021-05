Centri estivi La ripresa fra i dubbi

LA RIPARTENZA

FERMO Scaldano i motori i centri estivi del Fermano. A velocità diverse, Comuni e associazioni sono alle prese con bandi e avvisi pubblici. Ma il ritardo con gli anni passati è netto. Ed è dovuto soprattutto ai contributi del governo. Arriveranno, come l'anno scorso, oppure no? Per adesso, da Roma, tutto tace.

I ritardi

E i Comuni procedono col freno a mano tirato. Fermo, che l'anno scorso aveva avuto 84mila euro, poi usati come contributi agli enti organizzatori e alle famiglie in difficoltà, traccheggia. «Fino a pochissimi giorni fa, c'era anche il problema delle linee guida regionali che dovevano uscire», afferma il dirigente dei Servizi sociali, Gianni Della Casa. Problema adesso risolto, con le indicazioni pubblicate, che ricalcano, in sostanza, quelle del 2020. Niente avviso pubblico, per il capoluogo. Che ha ricontatto tutte le realtà (una venticinquina) che avevano organizzato i centri estivi l'anno scorso, per sapere se quest'anno faranno altrettanto. Le risposte stanno arrivando in queste ore. Confermati i quattro centri estivi comunali: a San Tommaso, Lido Tre Archi, Santa Petronilla e all'asilo nido. Senza aspettare le linee guida, qualche Comune ha giocato d'anticipo e s'è mosso prima.

Porto San Giorgio ha chiamato a raccolta l'associazionismo con un avviso pubblico.

Le candidature

Una quindicina le candidature arrivate che, nei giorni scorsi, hanno incontrato il Comune. Dei fondi statali dell'anno scorso, l'ente ha messo da parte circa 20mila euro, che userà come contributi per le iscrizioni delle famiglie bisognose. I centri estivi partiranno a metà giugno e saranno gratuiti per i minori portatori di handicap in carico alle Umee (Unità multidisciplinari dell'età evolutiva), che potranno contare su un educatore il cui costo sarà a carico del Comune. Sono previsti contributi (massimo 200 euro) per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. Nel caso di più figli iscritti, il contributo, dal secondo figlio in poi, sarà ridotto di un ulteriore 50%. Per accedere agli aiuti, verrà stilata una graduatoria. Al via, da metà giugno, anche il Grest, i centri estivi di Porto Sant'Elpidio. A organizzarli, come di consueto, sarà la parrocchia di San Pio X. Mare, pineta nord, chiesa di Marina Picena, parco San Filippo, giardino dietro il Comune, i luoghi dove saranno organizzate le attività. L'iscrizione è gratuita. Il Comune garantisce trasporto e assistenza per i disabili. A carico delle famiglie la spesa per il trasporto.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA