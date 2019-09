Cena e sagre Domenica nel segno del buon cibo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EVENTI FERMO Mentre l'estate si avvia alle battute finali, feste e sagre continuano. Abito bianco d'obbligo, stasera, nel capoluogo per la prima edizione di Fermo in White. Dalle 20.30, in piazza del Popolo, si terrà la cena organizzata dall'associazione A.Mano e dal gruppo Terno Secco. Come da regolamento, ognuno porterà un piatto da far assaggiare agli altri commensali. Colore d'ordine, come accennato, il bianco, che si ritroverà non solo nell'abbigliamento, ma anche nella tavola e nelle decorazioni. La serata sarà accompagnata dal...