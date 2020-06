Cassa integrazione artigiani «I ritardi sono inaccettabili»

LA PROTESTA

FERMO Ancora ritardi nei pagamenti della Cassa integrazione destinata ai lavoratori dell'artigianato. E Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo decide di farsi sentire. «Il ritardo nei pagamenti della cassa integrazione artigiana è inaccettabile. Se non dovessero arrivare le risorse necessarie a breve, saremo pronti ad azioni più incisive insieme a tutti le parti sociali che costituiscono il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato è la dichiarazione di Renzo Leonori, presidente dell'associazione che non accetta ulteriori prolungamenti dei ritardi nei pagamenti Fsba.

Le risorse

Una netta presa di posizione che, se i ritardi dovessero proseguire nelle prossime settimane, potrebbe trasformarsi in azioni più concrete. Secondo l'associazione, il ritardo marchigiano è da attribuirsi al Governo centrale. Nella nota inviata da Confartigianato, si legge infatti come: «A causa del ritardo con cui non sono state ancora trasferite le risorse previste dalla legge, l'Ebam delle Marche rischia di perdere ciò che da sempre lo contraddistingue come modello di efficienza e di bilateralità positiva sul piano nazionale, anche sui tempi di erogazione delle prestazioni».

Le richieste

Confartigianato sottolinea il lavoro di gestione e smaltimento delle richieste arrivate compiuto fino adesso dall'E.B.A.M. (Ente Bilaterale Artigianato Marche). In particolare per le prime 9 settimane di copertura di assegno ordinario Covid-19. All'Ebam sono, infatti, pervenute oltre 10.000 domande che coinvolgono quasi 44.000 lavoratori beneficiari. Attualmente, sempre secondo l'associazione, l'Ebam ha da poco completato i pagamenti relativi al mese di marzo attraverso un trasferimento di risorse da FSBA Nazionale, dopo il Decreto Cura Italia. Viene giudicato positivo lo stanziamento dei fondi previsto sia nel DL Rilancio e sia nel Decreto interministeriale, pari a oltre 750 milioni di euro per Fsba Nazionale. Peccato però che ad oggi l'Ebam è impossibilitato ad effettuare i versamenti in quanto queste risorse non sono state ancora liberate e assegnate agli Enti bilaterali territoriali. Da qui il ritardo. Le risorse, dunque, sarebbero state assegnate ma solo sulla carta in quanto Ebam Marche non può ancora utilizzarle per erogare la cassa integrazione.

Momento difficile

«Capiamo la situazione di disagio che le imprese e i loro dipendenti stanno vivendo e che trasferiscono sugli enti di prossimità. In questo momento difficile, questo contributo è assolutamente legittimo e fondamentale per la loro sopravvivenza» osserva il presidente Leonori. Confartigianato sta lavorando costantemente affinché il Governo si adoperi per sbloccare immediatamente le risorse per fronteggiare una situazione gravissima che sta colpendo centinaia di famiglie marchigiane.

