Casina in stato di degrado L'ex hotel senza un futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VICENDAFERMO Erba sulle scale d'ingresso. Reti rotte. Scritte sui muri. Bottiglie e lattine per terra. Non è un bello spettacolo quello offre oggi la Casina delle Rose. L'ex albergo del Girfalco è diventato un rifugio per gatti randagi che mangiano, dormono, e quando c'è, si godono il sole. La porta d'ingresso è stata murata. Il cancello che dà sul retro è chiuso da un lucchetto. Quello che si vede tra le grate sono sporcizia e ciotole piene di cibo per sfamare i felini. Sono anni che la Casina versa in queste condizioni e la...