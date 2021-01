«Case popolari a Tre Archi Così il quartiere rinascerà»

LA SICUREZZA

FERMO Case popolari a Lido Tre Archi, per «i fermani perbene». Al prossimo Consiglio comunale la Lega porterà una mozione sull'acquisto di un tot di appartamenti sfitti da destinare alle famiglie più povere. «Un progetto di riqualificazione spiega il capogruppo Lorenzo Giacobbi per affidare delle case ai fermani che aspettano da anni». Il Comune il ragionamento riesce a rispondere solo al venti per cento del bisogno abitativo. In questo modo, per la Lega, si risolverebbero tre problemi in un colpo solo. Uno: le famiglie in cerca di un alloggio popolare lo troverebbero. Due: non dovendone costruire di nuovi, il Comune risparmierebbe soldi e tempo. Tre: con l'arrivo dei nuovi abitanti, Lido Tre Archi, il quartiere difficile per antonomasia, si riqualificherebbe.

Il progetto

Utopia? Lo deciderà l'assise. Intanto, la Lega tira dritto: «C'è un quartiere con una disponibilità di alloggi di varie dimensioni, molti dei quali in svendita, che potrebbero essere acquistati a prezzi vantaggiosi. Ci sarà un risparmio di risorse pubbliche e di suolo. L'amministrazione incroci domanda e offerta attraverso un tavolo di confronto con l'Erap». Su chi dovrebbe andare a vivere a Tre Archi, il gruppo consiliare resta vago. «I criteri per la graduatoria dice Giacobbi passano per il Consiglio comunale. Noi proponiamo di adottare il Fattore famiglia, valutando, oltre all'Isee, tutti i criteri di vulnerabilità». Uno dei cavalli di battaglia del Carroccio fermano alle scorse elezioni che, ora, il partito chiede di applicare. «Di fronte all'immobilismo della giunta Calcinaro, che si gingilla con skatepark e supercommissari, punzecchiano i tre consiglieri la Lega incrocia sogni e bisogni dei fermani per dare la spallata alle politiche sociali e abitative del territorio».

Il rischio

Sul rischio che, se il progetto andasse in porto, Tre Archi potrebbe trasformarsi in una sorta di ghetto, risponde Gianluca Tulli. «L'arrivo di nuclei famigliari perbene dice farebbe vivere il quartiere tutto l'anno, eviterebbe di lasciare sfitti locali che potrebbero essere appetibili per la malavita e favorirebbe il commercio, dando un senso alla variante urbanistica LC2 del 2019, rimasta pressoché lettera morta». L'idea di normalizzare il quartiere, per la Lega, passa anche per la sicurezza. E rispunta il sogno del posto di polizia. Un presidio fisso «per la costa fermana», meglio se proprio a Tre Archi, «a servizio non del quartiere, ma del territorio, di cui il Comune capoluogo di provincia dovrebbe farsi promotore». Stesso discorso per il controllo di vicinato. «Serve in tutta la città incalza Luciano romanella , altrimenti diventa riduttivo. Solo con le telecamere si può fare poco».

Francesca Pasquali

