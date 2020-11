Case chiavi in mano «Con il Superbonus rilancio in 6 mosse»

L'ECONOMIA

FERMO Superbonus 110%: nel Fermano tante chiacchiere e pochi lavori. Molti proprietari sono esclusi, altre famiglie sono stanche o disorientate da un sentiero che può sembrare tortuoso senza una guida. Il rischio è che questa opportunità possa diventare l'ennesima occasione sprecata dal Fermano. La confusione regna ancora sovrana tra i privati e la conseguenza di un approccio complicato è molto spesso la scarsa attenzione se non la rinuncia ad un'occasione che potrebbe non capitare una seconda volta.

L'opinione

Abbiamo chiesto aiuto a Marco Marcatili, economista di Nomisma ed esperto di rigenerazione, che ci dà la sua opinione su ciò che il Fermano potrebbe fare per intercettare quella che viene definita la più grande misura espansiva del secolo in Italia. I punti sono sei. Prima di tutto c'è il ruolo dell'informazione (media e associazioni locali) che deve essere corretta e non improvvisata. «Interventi di ristrutturazione a costo zero e/o chiavi in mano sono realtà e per le famiglie questo è anche un obiettivo sociale. Chiunque chieda alle famiglie risorse extra Superbonus deve essere attenzionato» afferma Marcatili. L'esempio classico è il professionista che chiede la parcella per lo screening iniziale dell'appartamento. Nel Superbonus è compreso anche questo, a patto che poi si eseguano i lavori. Il secondo punto vede le imprese e associazioni protagoniste. «Molte imprese e progettisti locali rischiano di essere estromessi dal Superbonus per la complessa gestione di processi tecnici, finanziari e amministrativi richiesti dalla normativa» afferma Marcatili. «L'iter previsto introdurrà un nuovo modo di fare edilizia oltre il Superbonus. Le imprese non possono presentarsi da sole, devono affiancarsi a società più organizzate (general contractor) che hanno le carte in regola e le capacità per gestire lo sconto in fattura o affidarsi a soggetti (arranger) che coordinano tutti gli aspetti dell'operazione».

Il tassello decisivo

Un tassello fondamentale è rappresentato dagli istituti di credito. Ma anche le banche locali, per ora, preferiscono restare in ombra rispetto a quelle nazionali, più attrezzate. «Gli istituti di credito locali hanno assunto una posizione attendista. Perché non fanno un passo avanti dichiarando ad esempio con quali imprese sono disposte a lavorare (prestito-ponte e cessione del credito) e quale plafond hanno a disposizione?» osserva l'analista di Nomisma secondo cui, quarto punto, anche i professionisti (tecnici, progettisti e consiglieri di fiducia delle famiglie) dovrebbero semplificare il compito ai privati, accompagnandoli verso filiere sicure in cui c'è la certezza del risultato. Il quinto punto è dedicato alle famiglie. «Il Fermano presenta un'elevata incidenza di edifici mono proprietari esclusi dal Superbonus. Allora, visto che il periodo ce lo permette, perché non valutare il passaggio da edifici plurifamiliari mono proprietari a edifici eleggibili a Superbonus?».

Le opzioni

Esempio: un edificio con due o più appartamenti ma con un unico proprietario è escluso. Il proprietario potrebbe valutare la donazione (al figlio/a per esempio) così che gli appartamenti potrebbero beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus. Il sesto punto chiama in causa i sindaci che, afferma Marcatili: «Non possono più considerarsi estranei, ma sentire il dovere di far arrivare a più cittadini possibile le risorse pubbliche del Superbonus, anche stipulando convenzioni gratuite con player/filiere nazionali disponibili ad informare e rendere possibile la promessa ancora mancata» afferma Marcatili che per i Comuni più grandi del Fermano pensa di trasformare il Bonus Casa in Bonus Città. «In un quadro di bilanci pubblici deteriorati, il Superbonus può essere concepito come risorsa per promuovere progettualità a più larga scala orientata a rigenerare spicchi di città.

La sperimentazione

In alcune città è in corso la sperimentazione del progetto Rigenerazione di Classe A dove pubblico e privato sono alleati». L'esempio è un quartiere dove i privati vengono invitati ad aderire a una convenzione che il Comune ha siglato con un operatore il quale, a fronte di un tot di alloggi da ristrutturare, provvede alla realizzazione di alcune micro-opere pubbliche compensative (spazi pubblici attrezzati, aree verdi, comunità energetiche, stazioni di mobilità elettrica, ecc.). I privati ristrutturano a costo zero e vedono migliorare sia il valore del proprio appartamento e sia la qualità della loro vita.

Massimiliano Viti

