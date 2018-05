Casabianca, non solo turisti Pressing per strade e verde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIVIERA FERMO La bella stagione ormai alle porte rimette sotto la lente questioni mai risolte a Casabianca. Mentre i balneari si preparano all'arrivo dei turisti, chi il quartiere lo vivo ogni giorno chiede risposte immediate al Comune, al quale si riconosce, comunque, di aver investito e prestato attenzione in questi mesi alla costa. Ma si pu├▓ fare di pi├╣ e sempre meglio, per essere pronti ad accogliere chi arriva a passare le vacanze nella zona. ┬źCasabianca dice Rosanna Geminiani ├Ę un luogo turistico che appartiene a Fermo. In...