Casa di riposo Un focolaio con 13 contagi

PORTO SANT'ELPIDIO Sono tredici le persone contagiate nel focolaio scoppiato nella casa di riposo La finestra sul mare di Porto Sant'Elpidio. Un uomo, al momento l'unico sintomatico, è stato trasportato al pronto soccorso del Murri. Gli altri dodici positivi, tra i quali un'operatrice della struttura, per adesso, sarebbero asintomatici o presenterebbero sintomi lievi. Quando, a fine gennaio, l'operatrice ha manifestato i primi sintomi del virus, tutti gli ospiti (in tutto poco meno di venti) sono stati sottoposti al tampone. Dodici quelli risultati positivi. Per uno, come detto, si è reso necessario il ricovero in ospedale. Gli altri si trovano ancora nel centro per anziani, in attesa di essere trasferiti. L'operatrice è in isolamento a casa. Continua, intanto, nel Fermano la triste conta dei decessi legati al Covid. L'altro ieri, all'ospedale di Macerata, è morta una donna di 85 anni di Montegranaro. Lo stesso giorno, nella sua casa di Lapedona, è deceduto un uomo di cento anni. Al Murri, i ricoverati positivi sono 58: 4 in Terapia intensiva, 12 in area semintensiva, 40 in Malattie infettive e 2 al pronto soccorso. Da lunedì, l'ospedale di Fermo è tornato alla fase 2, riprendendo l'attività ambulatoriale e gli interventi programmati. Nella Rsa di Campofilone i pazienti positivi sono quaranta, all'Inrca di Fermo venti. Stabile l'andamento dei contagi nel Fermano, dove ieri si sono registrati 19 nuovi casi. Torna, invece, a salire il numero delle persone in quarantena, che ieri erano 1.408 (+31), di cui 305 sintomatiche (+10). Dall'inizio della pandemia, nel Fermano, hanno contratto il Covid 6.813 persone. Quelle messe in quarantena sono state 18.572. Cinque, a ieri, i Comuni Covid free nella nostra provincia: Massa Fermana, Monte Vidon Combatte, Montefalcone Appennino, Montelparo e Smerillo.

