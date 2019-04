Cas, ancora duemila sfollati ma i criteri ora cambieranno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMA FERMO Sono ancora più di duemila i cittadini del Fermano che non possono rientrare nelle loro abitazioni dopo il terremoto del 2016 e godono del Cas, contributo di autonoma sistemazione. Una misura costituita per sostenere economicamente famiglie o singoli cittadini che hanno visto le loro abitazioni distrutte o sgomberate dopo le scosse di agosto ed ottobre. Un contributo che va da 400 a 900 euro a seconda che si tratti di nuclei con una sola unità a famiglie di 5 o più persone, con ulteriori 200 euro in caso di presenza di...