Capodanno, format vincente pienone in piazza del Popolo

LA FESTA

FERMO Musica fino all'alba in piazza del Popolo. Il Capodanno di Fermo va in archivio con un grande successo. Annunciato, per la verità. Visto il pienone degli anni scorsi. E visto che era l'unico in piazza nel giro di parecchi chilometri. Così, oltre a moltissimi fermani, a brindare e ballare sotto il loggiato di San Rocco, c'era anche tanta gente arrivata da fuori. Migliaia in tutto, per un colpo d'occhio davvero suggestivo. La piazza ha iniziato a riempirsi poco prima delle 23. Il boom, però, c'è stato dopo mezzanotte.

I ristoranti

Chi ha mangiato nei locali del centro non ha dovuto penare a trovare parcheggio. Gli altri hanno avuto un bel da fare per guadagnarsi un posto. Impeccabile la macchina organizzativa. In campo, carabinieri, polizia e municipale impegnati a garantire che tutto filasse liscio. Così è stato e quella di martedì notte sarà ricordata come una grande festa. Piene le attrazioni natalizie. La pista di pattinaggio è stata presa d'assalto per tutto il tempo. Come il cinema 10D con il suo carico di emozioni. L'albero di Natale ha girato praticamente senza sosta. Aperti fino a tardi i mercatini. Non manca il vin brulè, per scaldare una serata in realtà più che godibile anche dal punto di vista climatico. La musica parte presto. Il gruppo guidato da Stefano Castori, che ha visto alternarsi alla consolle i dj Mario Mazzaferro, Loris e Robbie Vee, si conferma vincente. In piazza c'è anche buona parte dell'amministrazione comunale. Allo scoccare della mezzanotte il sindaco Calcinaro fa gli auguri. Brindisi e abbracci.

La protagonista

L'attesa, però, è tutta per lei: Ivana Spagna, la regina del Capodanno fermano. Già dal tardo pomeriggio sui social circolavano foto di lei in piazza. Sorrisi e selfie con curiosi e passanti. Prova suono e luci e poi cena in un locale del centro. Poco prima dell'una è sul loggiato. La accompagna il vicesindaco Trasatti. Giacca nera e oro alla Michael Jackson e vaporosa gonna bianca, la biondissima cantante incanta il pubblico per un'oretta buona. Sceglie un look grintoso, completato da stivali di pelle nera e lunghi guanti, uno rosso e uno nero. Si capisce subito che, dopo la parte melodica, la piazza potrà scatenarsi. La partenza è soft: Gente come noi che ha portato a Sanremo nel 95, Il cerchio della vita, amatissima colonna sonora del Re leone, The sound of silence di Simon and Garfunkel. La gente canta e filma tutto coi telefonini. L' Hallelujah di Leonard Cohen chiude la prima parte del concerto. Poi il registro cambia. Le luci pulsano e illuminano la piazza gremita. Spagna non delude. Coinvolge il pubblico, che è di tutte le età, e propone le sue hit anni 80 più amate, da Call me a Easy Lady. Sui due maxischermi ai lati del loggiato scorrono le immagini dei video originali. Lei canta e balla, fa di continuo su e giù per il loggiato.

La temperatura

A un certo punto la voce cede un po'. Il freddo non perdona, ma la gente neppure se ne accorge. Un paio di canzoni del suo nuovo album 54, come il suo anno di nascita, e il gran finale con The rythm of the night, hit degli anni' 90, scritta da Spagna insieme al fratello Theo e portata al successo da Corona. Il pubblico non si ferma, la chiama e applaude. Poi la festa continua. Tocca ai dj. Altri cori. Partono i trenini. Si va avanti quasi fino alle cinque. Il nuovo anno non poteva cominciare meglio.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

