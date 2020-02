Campo polivalente Omaggio a Gazzoli nella sua Capodarco

L'INAUGURAZIONE

FERMO La memoria di Luciano Gazzoli è ancora viva in tutti i capodarchesi. Lo hanno dimostrato loro stessi ieri pomeriggio all'inaugurazione del campo polivalente posto accanto al campo sportivo del quartiere. Proprio il nuovo campetto è stato intitolato al loro concittadino, scomparso nel 2016, e fratello di Gaetano, patron del Gp di Capodarco. A ricordarne l'intitolazione una targa, con gli stemmi delle associazioni che si sono adoperate affinché il campo venisse dedicato al signor Luciano: oltre al Gp di Capodarco, anche la contrada, ieri rappresentata dal priore Massimo Benedetti, il Gruppo dell'Arco Fermano, dedito al teatro, con Alberto Perticarini, e i rappresentanti della Futura 96, che hanno preso parte alla cerimonia dopo la partita di campionato. Tutto è cominciato al termine del match, il tempo di lasciare il campo principale e avvicinarsi all'ex campetto in terra, oggi ricoperto di un manto sintetico. Accanto al sindaco Paolo Calcinaro, a scoprire la targa, la signora Angela, la vedova di Luciano Gazzoli, accompagnata dal resto della famiglia, i figli Paolo e Lorenza, e i nipoti. Un applauso grandissimo, e poi il saluto del sindaco. «Vi ringrazio tutti per la vostra presenza le parole di Calcinaro oggi è un momento bello e anche importante: ogni spazio della città che viene aperto ai ragazzi è al servizio di tutti, soprattutto del quartiere». Naturale, poi, intitolarlo proprio a Luciano Gazzoli, che era molto attivo in tutto il tessuto sociale e associativo del quartiere. «Sono contento di questa idea venuta a molti degli amici di Capodarco di intitolarlo a lui ha proseguito è qualcosa che porta un ricordo a chi ha dedicato molto di sé stesso agli altri. L'ho conosciuto, fortunatamente, e questo momento è proprio azzeccato». Alla cerimonia c'erano anche i suoi assessori al bilancio, Savino Ferbi, allo sport, Alberto Maria Scarfini e ai lavori pubblici, Ingrid Luciani, oltre a rappresentanti dell'ufficio tecnico, e della ditta che ha realizzato i lavori, la Ecoservice. C'erano soprattutto loro, i capodarchesi, che ora hanno uno spazio in più, un punto di riferimento per i giovani: «E' bello poter realizzare le idee di un quartiere» la conclusione del sindaco. Spazio poi al taglio del nastro e alla benedizione del campo, officiata da don Vinicio Albanesi. Poche le sue parole, ma efficaci e cariche di significato per i più giovani, ai quali ha dedicato una preghiera: «Che possano diventare leali, coraggiosi, forti, così che quando saranno adulti, ricorderanno questa giornata».

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA