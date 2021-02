Campiglione, la rivoluzione è più vicina Già in scadenza le richieste del Comune

IL QUARTIERE

FERMO Era nell'aria e mancava solo la conferma ufficiale da parte dell'amministrazione per la partecipazione al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Scadranno il 13 febbraio i due avvisi di manifestazione di interesse con cui il Comune ha avviato la ricerca di soggetti intenzionati a diventare partner con cui co-progettare, e immobili su cui attuare la progettazione per il rilancio di Campiglione. «L'ascolto e l'animazione sociale non saranno azioni all'inizio o alla fine del progetto, ma uno stile durante l'intero percorso di lavoro» comunicava nei giorni scorsi il Comune. Quindi per quanto riguarda i soggetti partner, se fuori da Fermo, dovranno avere una sede operativa in città. Potranno partecipare soggetti afferenti al terzo settore, fondazioni di diritto privato, Ong, società cooperative o consortili, da sole oppure coordinate.

I protagonisti

Il tutto considerando che i soggetti che dovranno partecipare alla co-progettazione contribuiranno ad accrescere i servizi nel welfare e la qualità dell'abitare. Migliorare cioè, come già annunciato nei giorni scorsi, la vivibilità del quartiere anche in vista della realizzazione del nuovo ospedale, per il quale proseguono i lavori. La qualità dell'abitare urbano è infatti l'aspetto prioritario di questo piano, che riguarderà anche la riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio edilizio residenziale sociale (con conseguente incremento); la risistemazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati; l'accrescimento dell'accessibilità e della sicurezza; la rigenerazione di aree e spazi già esistenti; l'individuazione di nuovi modelli di inclusione sociale e welfare urbano. Ciò che il Comune vuole fare, pertanto, oltre ad un housing sociale ed edilizia residenziale convenzionata, va nella direzione di potenziare i servizi di socializzazione, educativi per la terza età, di qualsiasi genere, in grado di migliorare la qualità di vita dei cittadini. A questo vanno aggiunti il potenziamento dei servizi di ricettività turistica e residenziale, e anche il potenziamento delle attività economiche. Per la partecipazione a questo piano, quindi, si dovrà trovare la disponibilità di immobili al centro di questi interventi da attuare nell'ambito del piano nazionale. Gli immobili potranno beneficiare dell'eventuale contributo, se i proprietari soddisferanno una serie di requisiti. In primis dovranno partecipare al tavolo di co-progettazione per l'elaborazione della proposta, poi impegnarsi alla riqualificazione, risistemazione e ristrutturazione secondo la strategia comunale. Ancora si dovrà vincolare l'edificio per 25 anni alla destinazione prevista dal piano, e si dovrà renderlo disponibile per la realizzazione del progetto, qualora venisse selezionato.

