Campane a festa per i neolaureati ora la città cresce con gli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROCLAMAZIONE FERMO Campane a festa per i 49 neolaureati in Ingegneria gestionale. Ieri in piazza del Popolo si è tenuta la proclamazioni dei nuovi dottori, 12 magistrali e 37 della triennale. Un momento di grande emozione, che per alcuni di questi giovani segna la fine di un ciclo, per altri una tappa di un percorso da completare. La festa è stata aperta da una novità: le campane del Duomo che hanno suonano a festa. Una in particolare, nota come la Viola. Un omaggio voluto dal rettore Sauro Longhi, in occasione dei 25 anni...