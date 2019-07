Caldo africano e poca acqua giro di vite contro gli sprechi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO Fiumi secchi, terra arsa e piena di crepe, sole che non dà tregua, siccità. L'estate, da calendario iniziata neppure venti giorni or sono, si fa sentire. Eccome. Un giugno così caldo non lo si ricordava da anni. E luglio ne sta seguendo l'esempio. Non piove da più di un mese e le scorte d'acqua potabile si assottigliano. Nei prossimi giorni è previsto un peggioramento del meteo. Già ieri pomeriggio, un breve acquazzone ha portato un po' di refrigerio. Ma niente di più.La situazioneNel Fermano non si può ancora parlare...